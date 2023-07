Mit Karacho durch den Wald – beim Gravelbike-Rennen der Zweirad-Gemeinschaft Kassel

Von: Raphael Wieloch

Los geht’s: Die Gravelbiker der Wertungskategorie Elite (19 bis 39 Jahre) starten ins Rennen. Vor ihnen liegt eine Strecke von 32 Kilometern und 660 Höhenmetern auf dem MTB-Rundkurs „Um das Habichtsspiel“. Vorn mit der Nummer 35 ist Niels Gaebel zu sehen. © Raphael Wieloch

Am bislang heißesten Tag des Jahres veranstaltete die Zweirad-Gemeinschaft Kassel ihr erstes Gravelbike-Rennen. Wir waren vor Ort.

Kassel/Habichtswald – Dort, wo ein herkömmliches Rennrad an seine Grenzen stößt, kommt das sogenannte Gravelbike ins Spiel. Ein Mischmasch aus Mountainbike und Rennrad – und dadurch vielseitig einsetzbar.

Am Sonntag veranstaltete die erst 2022 gegründete Gravelsparte der Zweirad-Gemeinschaft (ZG) Kassel ein Gravelbike-Rennen, den 1. La Forêt-GRVL-Cup. Am bislang heißesten Tag des Jahres lockte die Veranstaltung etwa 70 vornehmlich aus der Region stammende Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf den MTB-Rundkurs „Um das Habichtsspiel“. Wir waren vor Ort.

Den Wanderparkplatz „Roter Stollen“ am Rande Kassels haben die Gravelbiker längst eingenommen. Das erste von insgesamt vier Rennen steht gleich an. Um kurz vor 10 Uhr ist die Hitze noch einigermaßen erträglich. Dass später ein Eiswagen auf dem Parkplatz Halt macht, hat Nils Jordan aber nicht grundlos organisiert.

„Die Strecke besteht zu etwa 70 Prozent aus losem Untergrund, der Rest ist Asphalt“

Der Abteilungsleiter der Gravelsparte der ZG Kassel moderiert die Veranstaltung und hat sich im Vorfeld um die organisatorischen Dinge gekümmert. In dem Zusammenhang betont der 36-Jährige die gute Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Naturpark Habichtswald, auf dessen Gelände das Rennen stattfindet, und Hessen Forst, das bei der Organisation unterstützend mitgewirkt hat.

Moderierte die Veranstaltung: Nils Jordan. © Wieloch, Raphael

Um 10 Uhr fällt der erste Startschuss. Die Gravelbiker der Wertungskategorie Elite (19 bis 39 Jahre) begeben sich auf den 16 Kilometer langen Rundkurs, der größtenteils durch den Wald führt und den sie zweimal durchfahren müssen. Durchschnittlich kommen die ersten Gravelbiker nach etwa einer Stunde im Ziel an.

„Die Strecke besteht zu etwa 70 Prozent aus losem Untergrund, der Rest ist Asphalt“, erklärt Jordan, der im gleichen Atemzug die sogenannten Singletrails hervorhebt. Hierbei handelt es sich um besonders schmale und damit sehr anspruchsvolle Streckenpassagen, bei denen es nicht möglich ist, nebeneinander zu fahren. Zudem macht Jordan auf eine weitere Stelle aufmerksam, bei der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Gravelbike über einen Bach tragen müssen.

Die letzten beiden Wertungskategorien haben es in sich

Während bei den ersten beiden Rennen zwei Runden zu fahren sind, haben es die letzten beiden Wertungskategorieren mit jeweils drei zu absolvierenden Runden (48 Kilometer, 990 Höhenmeter) und den stetig steigenden Temperaturen noch mal richtig in sich. „Schön die Kräfte einteilen“, so die Worte des Abteilungsleiters vor dem Startschuss.

Jordan hat heute so viel zu tun, dass er selbst nicht an dem Rennen teilnehmen kann. Dafür hat er etwas anderes im Blick: die Deutschen Meisterschaften nämlich. Diese finden im September dieses Jahres im rheinland-pfälzischen Daun statt. Hier will er unbedingt an den Start gehen. (Raphael Wieloch)