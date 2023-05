TV Hersfeld: Mit Fynn Reinhardt eine Liga tiefer

Der Blick geht Richtung Bezirksoberliga: Dragos Negovan (links) und Kai Hüter, die Trainer des TV Hersfeld, am Samstag in Hünfeld vor der Spielerbank. © Friedhelm Eyert

Die Handballer des TV Hersfeld müssen trotz des 33:29-Erfolgs in Hünfeld am letzten Spieltag in die Bezirksoberliga absteigen. In den nächsten Tagen soll die enttäuschende Saison aufgearbeitet werden.

Bad Hersfeld – Es war eine seltsame Mischung aus Wehmut, Enttäuschung, aber auch Freude nach dem Derbysieg der Hersfelder Handballer in Hünfeld. Diesen hatte sich der Absteiger mit „Kampf, Leidenschaft und Emotionen“ verdient, wie Co-Trainer Kai Hüter zu Protokoll gab. Genau so müsse man auch in der Bezirksoberliga auftreten. „Der Abstieg ist Mist, aber wir wissen, dass wir den Karren in den Dreck gefahren haben, und wollen das wiedergutmachen“, stellt er klar. Hüter und Dragos Negovan werden den TVH auch in der nächsten Saison coachen.

In den nächsten beiden Wochen soll dann auch die zukünftige Mannschaft der Hersfelder ein Gesicht bekommen. Dazu gehört auch Fynn Reinhardt, der nach fünf Jahren in der Dritten Liga bei Eintracht Baunatal auch aus beruflichen Gründen in seine Heimatstadt zurückkehrt. Der 23-Jährige gibt sich gelassen, obwohl er mit Sicherheit in der nächsten Saison lieber in der Landesliga gespielt hätte. „Es gibt Schlimmeres als die Bezirksoberliga. Mir ist wichtig, dass ich wieder mit den Jungs zusammen spielen kann“, sagte der großgewachsene Rückraumspieler am Rande der Partie in Hünfeld. Und fügte schmunzelnd an: „Es gibt viele Derbys und sicher auch ganz nette Heimfahrten.“

Ob Routinier Andreas Krause in der kommenden Saison am Ball bleibt, möglicherweise als Stand-by-Spieler, scheint noch offen. Der 33-Jährige ist dreifacher Familienvater und möchte nach Informationen unserer Zeitung etwas kürzertreten. Krauses Vater Günther würde sich jedenfalls wünschen, dass sein Sohn noch eine Saison dranhängt. „Wenn ich mir den Andi und den Fynn in der Abwehr im Mittelblock vorstelle, wäre das schon eine super Sache. Da möchte ich die Gegner mal sehen“, meint er.

Nicht mehr dabei sein wird in der nächsten Saison Torwart-Dino Sascha Kepert. Der TVH habe ihn per Whatsapp ziemlich unsanft abserviert und nicht einmal gefragt, ob er bleiben wolle, berichtete der 40-Jährige in Hünfeld leicht angesäuert. Als am Samstagabend die Nachricht vom Klassenerhalt der TG Rotenburg die Runde machte, konnte sich Kepert das Grinsen nicht verkneifen. Der erfahrene Keeper wechselt zur TGR – und spielt in der kommenden Saison somit Landesliga.

Im Gegensatz zu Eschwege, das ebenso wie der TVH absteigen muss. Eschwege ist trotz Punktgleichheit und des besseren direkten Vergleichs gegenüber Rotenburg abgestiegen, weil die Punktabzüge laut Spielordnung vor dem direkten Vergleich gewertet werden.

Wie es beim ETSV weitergeht, das ist an vielen Stellen offen. Es soll kein Geheimnis sein, dass sich nicht jeder Spieler in der Bezirksoberliga sieht und wohl nur logisch, dass Nachbar VfL Wanfried hier und da vorfühlen wird. Mit einem neuen Trainer wird Eschwege definitiv in die Saison 23/24 gehen. Sie werden wie Gensungen/Felsberg II mit dem TVH in die Bezirksoberliga Melsungen-Fulda eingruppiert. (Sascha Herrmann)