Fußball: Aulatal baut wieder auf Luca Eckhardt

Teilen

Luca Eckhardt, Stürmer der SG Aulatal © Bernd Krommes

Sieben Punkte haben sich die Fußballer der SG Aulatal in dieser Punktrunde der Gruppenliga erkämpft, gegen Horas gewonnen und gegen Hönebach. Und dem Spitzenteam Großenlüder am vergangenen Sonntag beim 2:2 ein Unentschieden abgetrotzt. „Da kann man nicht meckern“, sagt Martin Friedrich. „Das Unentschieden haben wir uns verdient. Das geht auch für beide Seiten in Ordnung.“

Besonders wenn man berücksichtigt, dass der Punkterfolg ohne die vier Mittelfeld- und Offensivspieler Weber, Hahl, Henninghausen und Wernick zustande kam.

Aulatals Trainer ist vor dem Spiel am Sonntag gegen Ehrenberg (15 Uhr/Kirchheim) zuversichtlich. Zumal mit Luca Eckhardt am vergangenen Sonntag ein Stürmer wieder die Schuhe für Aulatal schnürte, der über ein halbes Jahr wegen eines Kreuzbandrisses verletzt war.

Gegen Großenlüder gestattete der Coach dem Angreifer einen viertelstündigen Kurzeinsatz. In der Startformation wird er aber noch nicht auftauchen. „Da werden noch ein paar Wochen in die Lande gehen, bevor ich das wage. So eine Verletzung benötigt Zeit, er ist noch im Aufbautraining. Da müssen wir ganz behutsam sein“, sagt der Coach, der die Qualitäten des Stürmers nur zu gut kennt.

Also wird Eckhardt, dessen Bruder Jona seit dieser Saison ebenfalls für Aulatal spielt, auch diesmal nur auf der Bank Platz nehmen. Dafür ist Maxi Weber wieder dabei. Ob es Simon Hennighausen, der aus dem Urlaub zurückkehrt, bis zum Anpfiff schafft, wusste Friedrich noch nicht zu sagen. Gerne möchte der Trainer mit seinem Team an die guten Leistungen gegen Großenlüder und Horas anknüpfen. Gegner Ehrenberg hat es schwerer, es muss am Doppelspieltag der Gruppenliga gegen Johannesberg antreten. Foto: Bernd Krommes

Von Hartmut Wenzel