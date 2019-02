Florian Orth in Leipzig zweimal am Start

Gleich zweimal hat der aus Treysa stammende Mittelstreckler Florian Orth für die Hallen-DM der Leichtathleten an diesem Wochenende gemeldet: über 1500 und 3000 Meter.

Der 29-Jährige, der für die LG Telis Finanz Regensburg startet, ist auch in diesem Jahr ein Anwärter auf einen Podestplatz. Bereits in der vergangenen Woche hat Orth mit 7:54,27 Minuten in Stockholm die EM-Norm unterboten. Ein Start bei den kontinentalen Titelkämpfen in Glasgow in zwei Wochen dürfte damit für Orth, der für eine Stellungnahme nicht erreichbar war, auf dem Wettkampfprogramm stehen.

In der Vergangenheit hatte der in Treysa als Zahnarzt tätige Orth mehrere Titel in der Halle gewonnen. 2013 gelang ihm ebenfalls in Leipzig sogar das Double, als er sich die nationalen Titel über 1500 und 3000 Meter sicherte. Seine Frühform hat er jedenfalls schon unter Beweis gestellt. sol Foto: Lothar Schattner