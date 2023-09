Triathlon-Aushängeschilder des Werra-Meißner-Kreises: Mock vor Pippart im Harz

Von: Marvin Heinz

Triathlon-Aushängeschilder des Werra-Meißner-Kreises: Timo Pippart aus Breitau (links) und Philipp Mock aus Eschwege. © Privat

Philipp Mock und Timo Pippart sind die wohl besten Triathleten im Werra-Meißner-Kreis. In Quedlinburg kam es nun zum direkten Duell der beiden Kontrahenten.

Quedlinburg – Im Harz quälten sich am vergangenen Sonntag 600 Triathleten und zwei Ausnahmesportler aus dem Werra-Meißner-Kreis. Ihr Weg führte vom Ditfurter See über Thale nach Quedlinburg. Bei der siebten Auflage der „Hölle von Q“ mussten die Athleten zwei Kilometer schwimmen, 83 Kilometer auf dem Rad bewältigen und einen Halbmarathon meistern.

Während der aus Kiel kommende 30-jährige Profi Silas Köhn (4:08:06 Stunden) das Rennen gewann, entwickelte sich um Platz zwei ein Duell zwischen den besten Triathleten des Werra-Meißner-Kreises, dass am Ende der aus Eschwege kommende Philipp Mock (4:12:28 Stunden) für sich entschied.

Rund fünf Minuten nach Mock überquerte Timo Pippart aus Breitau nach vier Stunden, 17 Minuten und 32 Sekunden die Ziellinie.

„Wir haben den Werra-Meißner-Kreis in Sachsen-Anhalt gut vertreten“, sagt der zufriedene Mock, während sich der 38-jährige Pippart etwas ärgert: „Ich hätte ich schon gern meinen Freund und Schwimmtrainingspartner Philipp geschlagen, aber beim Radfahren war Philipp eine Nummer besser.“ Wir haben das Rennen zusammengefasst:

1. Das Schwimmen. 29:59 Minuten benötigte Mock für die Schwimmstrecke. „Ich war zwei Wochen im Urlaub und dafür war ich gar nicht mal so schlecht“, sagt der 35-jährige Mock, der von Beginn wusste, dass die erste Disziplin nicht so viel Einfluss auf das Endergebnis haben wird: „Wäre ich hier schneller gewesen, wäre am Ende sogar der erste Platz drin gewesen.“

Mehr Zug hatte dahingegen Pippart im Ditfurter See. „Ein bekannter Triathlet von mir hat mich gut mitgezogen. Dass ich so eine Schwimmzeit hinlege, hätte ich nicht gedacht“, sagte Familienvater Pippart nach 27:08 Minuten im Wasser.

2. Das Radfahren. Die anschließende Radstrecke führte in einem großen Bogen über Timmenrode, Treseburg und Friedrichsbrunn nach Thale. Rund 1400 Höhenmeter und mehrere Stimmungsnester machen das Rennen zu einer Veranstaltung mit Gänsehautatmosphäre.

Nach rund 30 Kilometern auf der Zeitmaschine hatte Mock Pippart gestellt. „Ich habe im Schnitt 300 Watt getreten. Als Philipp vor mir war, habe ich kurzfristig mehr Watt getreten, aber das konnte ich nicht halten“, sagt Pippart und fügt hinzu: „Ich weiß gar nicht, wo Philipp diese Form auf dem Rad herholt.“

Mock hingegen fand, dass die Topografie der Strecke ihm in die Karten spielte. „Es hat sich nie so angefühlt, dass ich über meinem Limit bin“, sagt Mock. Nach 2:15:50 Stunden auf dem Rad wechselte der Optikermeister in die Laufschuhe. Für Schreiner Pippart ging es nach 2:24:06 Stunden auf seine Paradedisziplin.

3. Das Laufen. Von der Bodetal-Stadt Thale führt die Strecke in die Welterbestadt Quedlinburg. Und die Wegführung hatte Trailcharakter. Neben Passagen über Wanderwege und alte Flussläufe wurden Mock, Pippart und Co. auch auf Kopfsteinpflasterpassagen gefordert.

„Hinter mir war Luft und vor mir auch. Für eine bessere Platzierung und um Philipp einzuholen, hätte ich eine Fabelzeit, sprich eine Stunde und 15 Minuten, laufen müssen Das war nicht möglich“, findet der Breitauer Timo Pippart, der nicht umknicken wollte und Philipp Mock auf der Laufstrecke schließlich nicht zu Gesicht bekam.

Am Ende benötigte er 1:23:53 Stunden für den Halbmarathon. Fünf Minuten und vier Sekunden vor ihm kam Mock (1:24:16 Stunden) auf dem Rathausplatz in Quedlinburg ins Ziel.

Für den großen Coup reichte es für Mock nicht, weil Köhn auf der mit 200 Höhenmetern gespickten Laufstrecke in seiner eigenen Liga lief. Der 23. der diesjährigen Challenge Roth benötigte 1 Stunde und 20 Minute für den abschließenden Lauf.

4. Das Fazit. „Wenn wir zusammen losgelaufen wären, hätte ich schon eine Chance gehabt“, sagt Pippart, der zuletzt im Jahr 2017 gegen Mock beim Werra-Man angetreten war: „Es wäre schön, wenn wir in Eschwege nochmal gegeneinander antreten könnten. Die Veranstaltung „Hölle von Q“ ist eine familiäre Veranstaltung und der schönste Wettkampf.“

Mock freut sich, dass seine Beine ihm ein starkes Ergebnis erlaubten. „Am Ende konnte ich die letzten Meter so richtig genießen, weil ich wusste, dass Timo rund fünf Minuten hinter mir ist.“

(Marvin Heinz)