Motocross: Heiße Rennen an der Sommerseite

Helm an Helm, Rad an Rad: Die Rennen in Meckbach waren heiß umkämpft. Unter den 300 Startern kam mehr als jeder Zehnte vom gastgebenden MSC.

Etwa 1000 Zuschauer hatte der MSC Meckbach an der Strecke „An der Sommerseite“ bei seiner Motocross-Veranstaltung.

Die Startgatter waren an den beiden Renntagen gut besetzt, und so wurden die Zuschauer für ihr Kommen mit toller Action belohnt. An beiden Renntagen kämpften 300 Fahrer um die Tagessiege. Vom gastgebenden Verein waren 35 Fahrer in verschiedenen Klassen dabei.

Bei herrlichem Rennwetter zeigten die Fahrer starke Leistungen sowie spannende Rennen um die Meisterschaft des MSR (Motor-Sport-Ring). Nachdem in den vergangenen zwei Wochen an der Strecke gearbeitet worden war, war diese jetzt in prächtigem Zustand. Die 1600 Meter mit ihren großen Tables und einigen steilen Bergauf- und Bergabfahrten verlangten den Fahrern Einiges ab.

Am meisten zu bestaunen waren wieder einmal die Rennen der Klasse MSR-Masters am Sonntag. Hier gewann der für den RMSV Biebesheim an den Start gehende Manolis Kritkos beide Rennläufe und wurde Tagesbester. Kevin Winkle vom MSV Bühlertann kam mit seiner KTM auf den zweiten Rang. Der dritte Platz auf dem Podium war für Maximilian Jörg Pleyer vom MSC Wolfskehlen reserviert, der für das SM-Sport Team Meckbach an den Start ging.

Einen Tagessieg für den MSC Meckbach gab es noch in der Wertung der Tageslizenz. Sascha Gümpel aus Breitau auf Honda dominierte diese Klasse eindrucksvoll. Nachdem er in der Qualifikation schon den ersten Startplatz geholt hatte, fuhr Gümpel in den beiden Läufen mit großem Vorsprung die Laufsiege ein. Aber auch die restlichen Fahrer vom MSC Meckbach konnten zufrieden sein. In den verschiedenen Klassen kamen mehrere unter die besten Zehn.