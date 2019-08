Grasbahnrennen Melsungen: Paul Cooper und die Lust auf mehr

Das Motorsport-Wochenende des Jahres steht im Schwalm-Eder-Kreis an: Bei der 59. Auflage des Internationalen Grasbahnrennens wollen nicht nur Welt- und Europameister für Furore sorgen.

Sondern auch die Lokalmatadoren des MSC Melsungen um den Tagessieg auf der 550 Meter langen Rennstrecke mitkämpfen. In sämtlichen Klassen sind heimische Rennfahrer am Start.

Internationales Grasbahnrennen

Für den Höhepunkt des Rennwochenendes am Sonntag hat sich ein MSC-Fahrer besonders viel vorgenommen: Paul Cooper. Nach seinem fünften Platz 2017 peilt er in diesem Jahr mindestens einen Podiumsplatz an. Zuletzt triumphierte der Engländer vor einer Woche beim top besetzten Grasbahnrennen in Angenrod. Nun möchte er seine gute Form auch auf der Heimstrecke unter Beweis stellen. Was ihm letztes Jahr aufgrund einer Verletzung infolge eines Sturzes verwehrt blieb.

+ Paul Cooper © Daniel Pfaff

Sogar noch bessere Chancen auf eine vordere Platzierung wurden Vereinskollege Andrew Appleton eingeräumt. Im Vorjahr wurde Appleton Dritter hinter Sieger James Shanes und dem aktuellen Weltmeister Martin Smolinski. Bis auf einen Sieg beim Grasbahnrennen im holländischen Staadskanal lief es für den Weltmeisterschafts-Teilnehmer in dieser Saison jedoch noch nicht optimal. „Hoffentlich platzt bei ihm jetzt der Knoten“, sagt MSC-Pressesprecher Daniel Pfaff.

Nicht weniger als die europäische Spitzenklasse wird sich auch am Start bei den Internationalen Seitenwagen-Gespannen tummeln. Die MSC-Fahrer Josh Goodwin und Liam Brown wollen den mehrmaligen Grasbahn-Siegern aus den Niederlanden William Matthjissen und Sandra Mollema Paroli bieten.

Nationale Solisten „Europa offen“

In dieser Klasse sind alle Augen auf Vorjahressieger Manfred Knappe gerichtet. Der Solist, der trotz bayerischer Herkunft für den MSC Melsungen startet, muss sich den Angriffen von Fahrern aus Deutschland, England und den Niederlanden erwehren. Klubkamerad Gareth Hickmott, der in 2018 lediglich Gesamtvierter wurde, möchte diesmal an seinen Vizemeistertitel aus 2017 anknüpfen.

Über einen Platz auf dem Treppchen würden sich auch die nationalen Seitenwagenfahrer freuen. Nach den zweiten und dritten Rängen bei der letzten Ausgabe ist für die Duos Udo Poppe/Martin Weick und James Hogg/Scott Goodwin nun der Sprung nach ganz oben möglich.

Enduro-Crosser

Das größte Teilnehmerfeld stellen die Enduro-Piloten, die ebenso wie die Oldies am Samstag auf die Strecke gehen. Neben dem vielseitigen Manfred Knappe und Stephan Körner wird es als weiterer MSC-Fahrer auch Philipp Becker mit der Konkurrenz aufnehmen.

„Wir sind froh, dass mit Philipp ein waschechter Melsunger Crosser am Startband steht“, betont Pfaff. Neben der Rennstrecke wird es wieder eine atemberaubende Motocross-Flugshow zu sehen geben. Die Möglichkeit auf Autogramme und Bilder von den Fahrern erhalten die Fans am Freitagabend.