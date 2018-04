Kartfahrer starten mit Rennen in Hofgeismar in die Saison

Samstag und Sonntag auf dem Parkplatz am Anger

+ Freuen sich auf die Rennen am Wochenende: Die Kartfahrer des MSC Reinhardswald/Hofgeismar ( hinten von links: Juliana Reihnold, Kai Andreas Klein, Tobias Sohn, Matthias Jung, Jugendleiter und Trainer Eric Shubert, (Mitte von links) Christian Klein, Alexander Griesmann sowie (vorne von links) Dennis Griesmann, Mathis Köster, Marvin vom Bruch. Foto: MSC Reinhardswald-Hofgeismar/nh

Hofgeismar. Am Wochenende knattern auf dem Parkplatz am Anger in Hofgeismar die Motoren. Am Samstag und Sonntag, 28. und 29. April, startet die Meisterschaft des ADAC Jugend-Kart-Slalom Hessen Thüringen.