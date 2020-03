Mit 140 PS in die Kurve! Julian Lüdecke fährt Motorradrennen

Nörten-Hardenberger hofft auf Saisonstart Mitte April

+ © Trackriders.eu Vollgas in Schräglage: Julian Lüdecke „bei der Arbeit“. © Trackriders.eu

Nörten-Hardenberg - Der Nörten-Hardenberger Motorradfahrer Julian Lüdecke peilt in der Rennserie German Moto Masters in dieser Saison einen Platz unter den ersten 20 an. Wenn es in den sechs Rennen in Deutschland, Tschechien und der Slowakei gut läuft, könnte sogar ein Rang unter den besten Zehn herausspringen. Planmäßig beginnt die Saison Mitte April, wenn es die Situation rund um das Coronavirus zulässt.