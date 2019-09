RTC Northeim blickt auf ein erfolgreiches Rennwochenende in Badenhausen zurück

Tausende Besucher an der Strecke

+ © Roland Schrader Wichtige Informationen: Steven Markowski zeigte seiner Tochter Giana, wie viele Runden sie noch zu absolvieren hat. © Roland Schrader

Badenhausen – Bei strahlendem Sonnenschein und besten Bedingungen hat der RTC Northeim am vergangenen Wochenende auf seiner Rennstrecke „Am Posthof“ in Badenhausen die Finalläufe der ADAC-NMX-Cup-Saison ausgerichtet. Rund 3000 Motorsportfans besuchten die Rennen und feuerten die insgesamt 267 Starter an.