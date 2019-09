RTC Northeim veranstaltet Rennwochenende in Badenhausen

Verein würde gern öfter auf seiner Anlage trainieren dürfen

+ © Roland Schrader Auf der Strecke: Beim Anfängertraining übte der Wachenhäuser Wilm Wendland unter Anleitung von Chris Kühne. © Roland Schrader

Northeim – „Bei der nächsten Runde darf ich auch in den zweiten Gang schalten“, freut sich Wilm Wendland. Der elfjährige Wachenhäuser war einer von zehn motorsportbegeisterten Jugendlichen, die kürzlich am Schnuppertraining des RTC Northeim auf der vereinseigenen Strecke in Badenhausen teilgenommen haben.