Mountainbike-Rennen „Weg mit dem Speck“ am 7. Mai in Waldkappel

Fahrfreude und Spaß sind garantiert

+ © Marvin Heinz Darauf können sich die Teilnehmer auch im Jahr 2023 freuen: Trailpassagen rund um Waldkappel. © Marvin Heinz

Das beliebte Mountainbike-Rennen „Weg mit dem Speck“ in Waldkappel steigt am 7. Mai. Die Anmeldung ist bereits geöffnet.

Waldkappel – „Die Vorfreude ist riesig, nachdem die Genehmigung nun endlich durch ist“, sagt Herbert Zimmermann. Der mittlerweile 67-Jährige wird zum achten Mal das Mountainbike-Rennen „Weg mit dem Speck“ in Waldkappel veranstalten. Am Sonntag, 7. Mai, werden um 11 Uhr wieder Starter aus allen Himmelsrichtungen an der Startlinie stehen.

„Mountainbiker aus Thüringen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen haben bereits zugesagt“, so Zimmermann, der sich zuletzt auch über die Zusagen von E-Bike-Fahrern freuen konnte: „Im letzten Jahr haben wir zum ersten Mal E-Bikes zugelassen und prompt Anmeldungen erhalten. Diese Sparte ist im Kommen und wir wollen das Interesse bedienen.“

Das Waldkappeler Cross-Country-Mountainbike-Rennen wird von den „0815-Bikern“ in Kooperation mit dem Werratalverein veranstaltet. 25 Helfer sind am Renntag im Einsatz, um beste Rahmenbedingungen zu gewährleisten.

Familiäre Veranstaltung mit gemixtem Teilnehmerfeld

Seit Dezember plant Organisationstalent Zimmermann das Rennen: „Teilnehmer, Helfer und Sponsoren schreibe ich an und kontaktiere ich. Schön, dass uns viele regionale Unternehmer und Privatleute unterstützen. Ohne sie wäre die Veranstaltung nicht möglich“, sagt Zimmermann.

Was macht das Rennen so besonders? „Es ist eine familiäre Veranstaltung mit einem bunt gemixten Teilnehmerfeld, in dem jeder mit sportlichem Ehrgeiz ins Rennen geht“, sagte Zimmermann bereits im vergangenen Jahr, nachdem das Rennen nach zwei Jahren Corona-Pandemie endlich wieder im Mai stattfinden konnte.

Radsportbegeisterte können sich in Einzel- und Teamwettbewerben vier Stunden lang über schmale Pfade und steile Anstiege messen. Der rund 4,5 Kilometer lange Rundkurs mit Blick auf die Innenstadt von Waldkappel verlangt von den Teilnehmern höchste Konzentration, wobei Spaß und Fahrfreude bei gewieften Trailpassagen keineswegs zu kurz kommen. 150 Höhermeter gilt es pro Runde zu bewältigen.

Anton Henke Vorjahressieger in der Einzelkonkurrenz

Im vergangenen Jahr gewann Anton Henke die Einzelkonkurrenz. 81 Kilometer und 18 Runden absolvierte der Fahrer vom Team BikeAcademy Werra-Meißner. „Wenn man die reinen Höhenmeter betrachtet, fährt man viermal den Meißner hoch“, ordnet Zimmermann die Leistung des Vorjahressiegers ein.

Für Erwachsene beträgt das Startgeld 20 Euro, Jugendliche zahlen fünf Euro. Online-Anmeldungen sind noch bis zum kommenden Montag, 1. Mai, möglich. Vor Ort können sich die Fahrer am Samstag, 6. Mai, von 14 bis 18 Uhr sowie am Renntag bis 9:30 Uhr anmelden. Bei Minderjährigen ist die schriftliche Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten erforderlich.

Weitere Informationen finden am Wettkampf Interessierte auf der Internet-Homepage des Veranstalters unter 0815-biker.de.

(Marvin Heinz)