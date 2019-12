Der MTV Moringen ist nach Sieg und Remis fast am Ziel

Diemarden – Die Badminton-Mannschaft des MTV Moringen hat am Doppelspieltag der Bezirksklasse in Diemarden gegen den USC Braunschweig IV 4:4 gespielt und anschließend gegen den MTV Seesen II mit 6:2 gewonnen. Das angestrebte Ziel - der Klassenerhalt - ist damit fast erreicht. Aktuell belegt Moringen mit 11:9 Punkten den vierten Tabellenplatz.

In der Partie gegen den USC Braunschweig lag der MTV durch den Gewinn der beiden Herrendoppel schnell mit 2:0 in Führung, setzte sich jedoch nie entscheidend ab. Das erste und das dritte Herreneinzel gingen an Braunschweig, das zweite sowie das Dameneinzel an den MTV. Da der USC Braunschweig anschließend das Damendoppel und auch das Mixed für sich entschied, gab es ein gerechtes Remis.

In der folgenden Partie gegen die 2. Mannschaft des MTV Seesen gewann Moringen zunächst wieder beide Herrendoppel (Jan-Philipp Schulz/Oliver Schiedel sowie Finn Bode/Marvin Krechsky), unterlag aber im Damendoppel (Justyna Mazurek/Christine Reuse). Durch den Gewinn der drei Herreneinzel (Jan-Philipp Schulz, Finn Bode, Patrick Brehmer) zog der MTV vorentscheidend auf 5:1 davon. Im Duell der bisher besten Damen der Liga traf Justyna Mazurek auf Michelle Anders aus Seesen. Im Gegensatz zum Hinspiel setzte sich diesmal die Seesenerin knapp in drei Sätzen durch. Das anschließende Mixed gewannen die Moringer Christine Reuse/Marvin Krechsky in zwei Sätzen.