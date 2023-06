Fußball-Blitzturnier: Münchner Gäste in Mansbach

Hohenroda kann sich freuen: Die Mannschaft, hier Robin Rudolph, Marlon Weitz und Sascha Schleinig, spielt am Samstag bei einem Blitzturnier gegen Haching. © Friedhelm Eyert

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Als vor drei Jahren die Corona-Pandemie das öffentliche Leben zum Erliegen brachte, da traf es auch zahlreiche Sportvereine, die ihr 100-jähriges Bestehen feiern wollten.

Mansbach - Darunter war auch der VfL 1920 Mansbach. Inzwischen hat der Verein aus der Großgemeinde Hohenroda den nicht-sportlichen Teil mit Laudatio und Ehrungen bereits hinter sich. Am kommenden Wochenende folgt nun der Fußball.

„Wir haben uns sehr gefreut, dass wir die Zusage der U19-Mannschaft der Spielvereinigung Unterhaching für ein Blitzturnier bei uns in Mansbach bekommen haben“, sagt Axel Bredy, der Vorsitzende des VfL. Die Hachinger, zu deren Präsidenten Manfed Schwabl der Mansbacher Uwe Bredy gute Kontakte besitzt, reisen bereits am Freitag im vereinseigenen Reisebus an, übernachten in Schenklengsfeld.

Am Sonntag bestreitet die Mannschaft, die vom neuen Erstmannschaftstrainer Marc Unterberger trainiert wurde, noch ein weiteres Testspiel in Mansbach gegen eine Soisbergauswahl, Beginn ist um 11 Uhr. Das Wochenende in Mansbach beginnt am Freitag mit einem Spiel der B-Junioren der Nördlichen Kuppenrhön.. Gegner ab 18.30 Uhr ist die SG Werratal.

Das Blitzturnier am Samstag beginnt um 14 Uhr. Teilnehmer wird neben Unterhaching und Gastgeber FSG Hohenroda verstärkt mit Gastspielern wie Felix Heinemann, Leon Langhans oder Jonas Strube noch die U23 der SG Barockstadt sein, die in der kommenden Verbandsligaserie von Sebastian Sonnenberger als Nachfolger des Eiterfelders Florian Roth trainert wird. Für die U19 der Münchner verlief die abgelaufene Serie in der A-Junioren-Bundesliga nicht nach Wunsch. Das Team war vom Pech verfolgt und stieg als Zwölfter mit nur einem Punkt Rückstand auf den Elften Ingolstadt ab. Und das, obwohl sie beispielsweise Spiele wie das Derby gegen die Bayern München knapp (3:2) gewannen.

Unglücklich verlief auch die Rückrunde für die Hohenrodaer, die schlussendlich auf Rang sieben etwas hinter den Erwartungen blieben. (Hartmut Wenzel)

Freitag, 18.30 Uhr: Nördliche Kupenrhön - Werratal

Samstag, 14 Uhr: Hohenroda - Unterhaching, 15.15 Uhr: Barockstadt U23 - Hohenroda, 16.30 Uhr: Unterhaching - Barockstadt U23, 18 Uhr Siegerehrung.

Sonntag, 11 Uhr: Soisberg-Auswahl - Unterhaching