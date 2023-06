Nach zwölf Jahren ist Schluss: Lars Walter nicht mehr Trainer der Frauen von P/S

Fußball-Kreisoberliga

+ © Marvin Heinz Lars Walter lag der Frauenfußball immer besonders am Herzen. Nach zwölf Jahren wird er nun aber nicht mehr Trainer der SG Pfaffenbachtal/Schemmergrund sein. © Marvin Heinz

Lars Walter wird die Frauen der SG Pfaffenbachtal/Schemmergrund in der kommenden Spielzeit 23/24 nicht mehr trainieren.

Schemmern – Der 40-Jährige hört nach zwölf Jahren auf und geht mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Erwin Schellhase, der Ehrenamtsbeauftragte des Kreisfußballausschusses, überreichte aus diesem Grund kürzlich bei der Jahreshauptversammlung der SG Pfaffenbachtal/Schemmergrund Walter den DFB-Ehrenamtspreis.

Walter habe in den Augen von Schellhase über Jahre eine wichtige Vorreiterrolle für den Frauenfußball mit viel Herzblut und Tatendrang eingenommen.

„Eigentlich habe ich nur durch eine Facebook-Nachricht zu diesem Projekt gefunden. Luisa Hühnert und meine jetzige Freundin Miriam Ebel haben mir nachts geschrieben, ob ich nicht ihr Trainer werden will. Sie wollten eine Frauenmannschaft ins Leben rufen“, sagt Walter, der schnell Gefallen an der Idee fand.

Rund 100 Passanträge in zwölf Jahren gestellt

Der Stürmer der SG Pfaffenbachtal/Schemmergrund und spätere Vorsitzende der Spielgemeinschaft leistete in der Folge auch bei potenziellen Spielerinnen viel Übungsarbeit für den Frauenfußball und stellte schnell eine konkurrenzfähige Mannschaft auf die Beine.

Rund 100 Passanträge wurden in zwölf Jahren gestellt. „Mal ging es gut, mal habe ich eine Spielerin auch nie wieder gesehen“, schildert Walter die Ausbeute seiner Passanträge. Er selbst habe viel durch das Traineramt gelernt, sagt er.

„Ich habe neue Menschen kennenlernen dürfen und habe Freundschaften aufgebaut. Darüber hinaus habe ich es genossen, für diese Gemeinschaft da zu sein. Ich glaube, dass mir der Kontakt mit den Frauen in den kommenden Jahren fehlen wird. Ich nehme mir jetzt aber vor, mit dem Rad eine Vielzahl ihrer Spiele zu besuchen.“

In den Spielzeiten 14/15 bis 17/18 landeten seine Farben stets unter den ersten fünf Mannschaften, während man in der Nach-Corona-Zeit nicht mehr an die Erfolge der vergangenen Tage anknüpfen konnte.

Lars Walter: „Haben als Gemeinschaft zusammengehalten“

„Wir haben als Gemeinschaft zusammengehalten, aber die Trainingsarbeit war rückläufig. Wir haben nicht mehr so intensiv an unseren Problemen gearbeitet“, gibt Walter zu Protokoll, der vor Jahren erbittert für sein Projekt kämpfte.

Es war angedacht, dass seine Mannschaft nicht mehr in der Kreisoberliga Fulda gemeldet wird, sondern dem Ligaspielbetrieb in Kassel und Umgebung zugeteilt wird.

„Das wollte ich unbedingt vermeiden und habe für unsere Rechte gekämpft“, so Walter, der über viel hitzige Gespräche mit dem damaligen Kreisfußballwart Horst Schott berichtet: „Durch den Wechsel nach Kassel hätten wir bei Auswärtsfahrten insgesamt in Summe doppelt so viele Kilometer fahren müssen. Fahrten an den Edersee oder bis an die Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen kamen für uns nicht in Frage und hätten den Frauenfußball in unserem Verein unattraktiv gemacht. Leider hatten anfangs auch nicht die Funktionäre aus Südhessen Verständnis für unsere Situation.“

Am Ende lohnten sich sein Einsatz und unzählige E-Mails, die SG P/S wechselte nicht. Anschließend forderte Walter, der in den kommenden Monaten kein anderes Traineramt – auch nicht im Herrenfußball – annehmen wird, von den hiesigen Vereinen ein: „Alle können noch viel mehr den Frauenfußball unterstützen, gerade weil die ehrenamtliche Investition für das Vereinsleben auf Dauer einen Mehrwert generieren wird.“

(Marvin Heinz)