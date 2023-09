Nachwuchsarbeit zahlt sich aus: Dressur-Kreismeisterschaft mit hoher Beteiligung

Von: Kristin Weber

Erschöpft aber glücklich, die Kreismeisterinnen der Leistungsklasse 3 und 4: (von links): Leni Vogelsang aus Hessisch Lichtenau, Venja Specker aus Bad Sooden-Allendorf und Hanna Hohmeier aus Eschwege. © Kristin Weber

Positive Nachrichten machte am vergangenen Wochenende der Reitsport. Die Dressur-Kreismeisterschaften in Ellingerode waren wirklich gut besetzt.

Ellingerode – Bereits in der Qualifikation lief es für Venja Specker (Bad Sooden-Allendorf) optimal. Bei strahlendem Sommerwetter konnte sie ihr Pferd Esposo in der L-Dressur im besten Licht präsentieren, das Paar zeigte sich elegant, harmonisch und mühelos.

Mit einer Wertnote von 7,8 von den Richtern ging sie in Führung und brauchte im Finale eigentlich nur noch keinen größeren Fehler mehr machen. Das gelang. Und sie ritt sie noch einmal ein Zehntel heraus, das bedeutete unangefochten den Titel der Kreismeisterin in der Dressur, Leistungsklasse 3 und 4.

Das Dressurturnier auf Gut Ellingerode gestaltete sich für den Kreisreiterbund Werra-Meißner weitaus erfreulicher als im Springen, denn hier gab es genug Startbeteiligung, sodass in allen Leistungsklassen eine Wertung erfolgen konnte.

Die 29-jährige Venja Specker kommt eigentlich aus dem Kreis Hersfeld Rotenburg, wo sie auch beim Landkreis arbeitet.

Erstes eigenes Pferd mit 16 Jahren

Die Pferdbegeisterung hat sie bereits seit dem 6. Lebensjahr gepackt und kaufte sich mit 16 ihr erstes eigenes Pferd. Als Jugendliche ritt sie bereits erfolgreich im Turniersport, doch ihr damaliger Trainer überforderte die Reiterin. Jetzt hat sie mit Alexander Ax in Bad Sooden-Allendorf wieder einen Trainer gefunden, bei dem ihr der Turniersport Spaß macht und reitet deshalb für die Badestadt. Ax setzt auf den Einklang von Reiter und Pferd, das Reiten miteinander.

Venja Specker führt diese sanfte Methode zum Erfolg. Aber, die Konkurrenz schläft nicht. Auch Leni Vogelsang (LRFV Hessisch Lichtenau) holte sich mit weichen, schönen Übergängen den 2. Platz auf dem Treppchen. Hanna Hohmeier (Eschwege) hatte im Finale schließlich ihre Nervosität abgelegt, Jim Knopf lief jetzt konzentriert und so konnte sie noch einmal einen Platz gutmachen und sich auf Rang 3 schieben.

Während in LK 5 der Kreismeisterschaft Katharina Fengler (Ellingerode) klar in Führung ging, brach um die Plätze in dieser anspruchsvollen A**-Prüfung noch einmal ein kleiner Kampf aus.

Tolle Leistungen der Wanfrieder

Drei Wanfrieder Reiterinnen machten es spannend, denn sie hatten alle das Zeug, um sich durchzusetzen. Luise Ziska, die schon amtierende Kreismeisterin im Springen ist, griff auch in der Dressur an, doch ganz einig war sie sich mit Stute Mona Lisa dabei noch nicht. Diese Chance wollten Martha Immig und Selina Müller nutzen und erhielten mit Noten von 7,0 und 7,2 gute Wertungen von den Richtern.

Dritte in der Leistungsklasse 5: Luise Ziska (Wanfried. © Kristin Weber

Sie beide zeigten sich mit ihren Pferden elastisch im Trab und gut vor der Hand. Am Ende lagen alle drei in der Punktewertung nah beieinander, Martha Immig eroberte als zweite das Treppchen, Luise Ziska kam auf Platz drei, und Selina Müller musste sich mit dem undankbaren vierten Platz zufriedengeben.

Auch in der LK 6 war Wanfried gut mit dabei im Rennen um den Kreismeistertitel, Carl Ziska erkämpfte sich hier Platz zwei auf dem Treppchen vor Lavinia Kühlborn (Waldkappel).

Der Titel war ganz in Wanfrieder Hand

In Klasse 0 und 7 schließlich war der Titel ganz in Wanfrieder Hand, es siegte Lena Beck vor ihren Vereinskameradinnen Madara Lammerca und Neele Hildebrand. Somit ist die Nachwuchsförderung im Wanfrieder Verein durch Frank und Ute Ziska der eigentliche Gewinner.

Martha Immig (Wanfried) wurde in der Leistungsklasse 5 auf Nuss Nougat Zweite. © Kristin Weber

In Leistungsklasse 3 und 4 schließlich ließ Hanna Hohmeier (Eschwege) in der Qualifikation Klasse L noch etwas Nervosität erkennen, doch im Finale konnten sie und Jim Knopf diese überwinden und ablegen, jetzt lief es ruhiger und konzentrierter und bedeutet für das Paar Rang drei in der Kreismeisterschaftswertung.

Ergebnisse Leistungsklasse 3/4:

1. Venja Specker (Bad Sooden-Allendorf), Esposo, 75 Punkte

2. Leni Vogelsang (LRFV Hessisch Lichtenau), Daidalos, 70 Punkte

3. Hanna Hohmeier (Eschwege), Jim Knopf, 66,5 Punkte

Leistungsklasse 5:

1. Katharina Fengler (Ellingerode), Luna, 75 Punkte

2. Martha Immig (Wanfried), Nuss Nougat, 69 Punkte

3. Luise Ziska (Wanfried), Mona Lisa, 67 Punkte

Leistungsklasse 6:

1. Frieda Opitz (Ellingerode), Ginny, 75 Punkte

2. Carl Ziska, (Wanfried), Mona Lisa, 70 Punkte

3. Lavinia Kühlborn (Waldkappel), Capitano, 67,5 Punkte

Leistungsklasse 0/7:

1. Lena Beck (Wanfried), Ruska Pregethwr, 73 Punkte

2. Madara Lemerca (Wanfried), Arvalon Celine Dion, 72 Punkte

3. Neele Hildebrand (Wanfried) Amica de Ymas, 65 Punkte

(Kristin Weber)