Nachwuchssorgen beschäftigen Tennisvereine zu Saisonbeginn

Sportwartin Annett Deiseroth vom TC Blau-Weiß Bad Hersfeld sorgt sich um den Nachwuchs. © Rolf Roth

Hersfeld-Rotenburg – Seit geraumer Zeit ist beim Tennis ein Negativtrend im Nachwuchsbereich zu beobachten. Jahr für Jahr stellen die heimischen Vereine weniger Teams in den Altersklassen U 8 bis U 18 auf. Woran liegt das? Die Hersfelder Zeitung hat bei zwei Vereinen nachgefragt, die für die aktuelle Saison Mannschaften gemeldet haben.

Sind zu wenige Kinder und Jugendliche an Tennis interessiert?

„Nein“, sagt Philippsthals Sportwart Carsten Wiegand. „Wir haben aktuell 45 Kinder im Training.“ Der Nachwuchs stelle ein Drittel aller Vereinsmitglieder. „In dieser Saison nehmen viele Kinder im Alter von sechs bis 18 Jahren am Training teil“, bestätigt auch Bad Hersfelds Sportwartin Annett Deiseroth.

Warum werden dann nur so wenige Mannschaften gemeldet?

Blau-Weiß habe in diesem Jahr auf Meldungen in den Spielklassen U 8 und U 9 verzichten müssen: „Die Kinder, die aktuell sieben und acht Jahre alt sind, sind noch nicht soweit“, so Deiseroth. Die dort im Vorjahr gemeldeten Spielerinnen und Spieler füllten nun die U 10. Hinzu komme eine große Nachwuchsdichte in den Altersklassen U 12 und U 15. „Hier hätten wir jeweils zwei Mannschaften stellen können.“

Reicht also möglicherweise das Spielvermögen nicht aus?

„Es reicht nicht, nur einmal in der Woche zu trainieren“, erklärt Wiegand. Außerdem hätten die Kinder auch andere Interessen: „Oftmals sind die Daumen flinker als die Beine“, weiß Wiegand und meint die heutigen Möglichkeiten digitaler Spielewelten. „In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass viele Kinder ihre Zusagen nicht eingehalten haben. Wegen anderer Hobbys, Feiern oder spontanen Aktionen fehlt ihnen oft die Zeit“, ergänzt Bad Hersfelds Sportwartin.

Könnten Eltern hier nicht in gewisser Form intervenieren?

Eltern sind aus Sicht der beiden Verantwortlichen eher ein Grund für den aktuellen Rückgang der Meldungen im Kinder- und Jugendbereich. Einige überforderten ihre Kinder mit zu vielen verschiedenen Aktivitäten gleichzeitig. „Aber überall immer nur ein bisschen machen, reicht einfach nicht“, so Deiseroth weiter. Philippsthals Sportwart benennt noch ein weiteres Problem: „Eltern haben oftmals keine Zeit, die Kinder zu Auswärtsspielen zu fahren. Sie wollen keine weiten Wege in Kauf nehmen.“ (Mark Sleziona)