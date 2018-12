Neptuner dreimal unter den ersten Zehn

Rotenburg. Mit drei Top-Ten-Platzierungen war Ann-Kathrin Heumann die herausragende Einzelstarterin des SV Neptun Rotenburg bei den Deutschen Schwimmmeisterschaften der Masters in Hannover.

Im 50-Meter-Brustschwimmen reichten 36,97 Sekunden für Rang acht in der Altersklasse der über 25-Jährigen. Auf der doppelten Distanz wurde sie mit 1:21,52 Minuten Neunte. Im 200-Meter-Lagen-Schwimmen verbesserte Heumann ihre persönliche Bestzeit und belegte in 2:48,55 Minuten Rang zehn.

Persönliche Bestzeiten

Mit fünf persönlichen Bestzeiten bei fünf Starts zeigten sich Laura Grebe sehr gut vorbereitet. In der Altersklasse der über 20-Jährigen platzierte sie sich sowohl über 100 Meter Brust (Rang 14, 1:23,70 min) als auch über 200 Meter Freistil (Rang 17., 2:28,58 min) jeweils unter den besten 20 Deutschlands. Ebenfalls zwei Platzierungen in der Top-20 gelangen Carsten Gerke in der Altersklasse 25: Unter Verbesserung seiner persönlichen Bestzeit auf 2:30,33 Minuten wurde Gerke im 200-Meter-Lagenschwimmen Zwölfter. Und über 200 Meter Freistil (2:15,52 min) belegte er Rang 13.

Julian Weichert (AK 20) verbesserte sich über 200 Meter Lagen auf 2:35,58 min und wurde damit 14.

Weichert stellte jeweils als Startschwimmer der Mannschaften die Weichen für zwei achte Plätze (4 x 50 m Freistil und 4 x 100 m Lagen) und einen 14. Rang (4 x 50 m Lagen). Die Wertung erfolgte in der Kategorie „80 Jahre + x“.

Ergebnisse, Carsten Gerke (AK 25): 12. 200 m Lagen 2:30,33 min (Persönliche Bestzeit/PBZ), 13. 200 m Freistil 2:15,52 min, 32. 100 m Lagen 1:08,77 min, 42. 50 m Freistil 27,56 sec, 28. 50 m Brust 34,20 sec (PBZ), 39. 100 m Freistil 1:00,26 min

Laura Grebe (AK 20): 17. 200 m Freistil 2:28,58 min (PBZ), 14. 100 m Brust 1:23,70 min (PBZ), 60. 50 m Freistil 30,98 sec (PBZ), 24. 50 m Brust 38,66 sec (PBZ), 42. 100 m Freistil 1:07,24 min (PBZ)

Ann-Kathrin Heumann (AK 25): 10. 200 m Lagen 2:48,55 min (PBZ), 17. 100 m Lagen 1:16,03 min (PBZ), 9. 100 m Brust 1:21,52 min, 38. 50 m Freistil 31,87 sec, 8. 50 m Brust 36,97 sec, 25. 100 m Freistil 1:08,58 min

Julian Weichert(AK 20): 14. 200 m Lagen 2:35,58 min (PBZ), 62. 50 m Freistil 27,48 sec (PBZ), 33. 50 m Brust 35,51 sec (PBZ), 44. 100 m Freistil 1:00,42 min

Mannschaften: 8. 4x50 m Freistil 1:56,78 min (Weichert, Heumann, Grebe, Gerke)