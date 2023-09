Fußball: Neuenstein peilt zweiten Sieg an

Teilen

Lukas Kolbe (in Rot) und Fußball-Gruppenligist SG Neuenstein haben sich für Sonntag etwas vorgenommen. © Friedhelm Eyert

Der FSV Thalau ist der nächste Gegner von Aufsteiger SG Neuenstein in der Fußball-Gruppenliga. Die Begegnung wird am Sonntag (15 Uhr) in Untergeis angepfiffen. Wir beantworten zuvor einige Fragen.

Vier Spiele ohne Niederlage. Der Aufsteiger kann mit dem Saisonstart zufrieden sein, oder?

Absolut. „Wenn mir das jemand vor der Saison gesagt hätte, hätte ich das so unterschrieben“, sagt Spielertrainer Christian Pfeiffer. Und ergänzt: „Es hätten sogar noch mehr Punkte sein können, wenn wir nicht zweimal so spät den Ausgleich kassiert hätten. Besonders gegen Ehrenberg war das ärgerlich in letzter Sekunde.“

Nach drei Remis in Folge soll gegen Thalau sicher der zweite Saisonsieg her?

Daran lässt Neuensteins Trainer keinen Zweifel. „Wir müssen demütig bleiben, aber haben auch gesehen, dass wir in der Liga angekommen sind“, sagt er. Die kleine Unentschieden-Serie sieht er mit gemischten Gefühlen. „Wir sind zwar noch ungeschlagen, aber wirklich weiter bringt dich ein Punkt nicht unbedingt. Das Ding gegen Thalau wollen wir ziehen – ganz klar.“

Welche Informationen hat der Coach über den Gegner?

Nicht wirklich viele. „Ich bin noch dabei, Infos zu sammeln. Ich weiß in erster Linie, dass Thalau sich im Umbruch befindet“, sagt Pfeiffer.

Der Spielertrainer selbst kam zuletzt in Schwarzbach nicht zum Einsatz. Wie will er seine Rolle in dieser Saison interpretieren?

„Ich entscheide das von Fall zu Fall und je nach Gegner. Die Mannschaft macht das so gut, dass ich nicht jedes Spiel machen muss“, so Pfeiffer.

Wie sieht es personell bei den Neuensteinern aus?

Die Spielgemeinschaft ist gut aufgestellt für Sonntag. Aron Leiding ist zwar noch in Urlaub, dafür kehren Niklas Braun und Maurice Kant in den Kader zurück.