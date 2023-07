Neuer Modus bei Hütt-Cup: Fragen und Antworten zum Turnier bei Eintracht Baunatal

Von: Horst Schmidt

Teilen

So jubelte der Gewinner des Hütt-Cups von Eintracht Baunatal 2022: Der OSC Vellmar hatte sich durch einen Foulelfmetertreffer von Routinier Enes Glogic (hinten, 2. von rechts) mit 1:0 gegen Gastgeber Eintracht Baunatal durchgesetzt. © andreas fischer

Weg vom Wochenende: Der Hütt-Cup wird in einem neuen Modus gespielt. Wir liefern Fragen und Antworten.

Baunatal – Nach der Corona-Zeit fand im vergangenen Jahr bereits das Großenritter Saison-Vorbereitungs-Turnier wie gewohnt statt. Nun wollen sie bei Eintracht Baunatal weg vom Wochenende und haben deshalb einen neuen Modus gewählt. Der Hütt-Cup wird nun von Mittwoch bis Freitag gespielt.

Wer sind die Teilnehmer?

Allen voran der Titelverteidiger und Top-Favorit OSC Vellmar, daneben Verbandsligist SSV Sand. Aus der Gruppenliga kommen Gastgeber Eintracht Baunatal, der TSV Hertingshausen und die FSG Gudensberg. Das Teilnehmerfeld komplettiert Gruppenliga-Absteiger TSV Besse.

Wer siegte im vergangenen Jahr?

Verbandsligist OSC Vellmar setzte sich in einem spannenden Finale gegen den Veranstalter von Eintracht Baunatal mit 1:0 durch. Den entscheidenden Treffer erzielte OSC-Oldie Enes Glogic, als er einen Foulelfmeter verwandelte.

Wie ist die Gruppeneinteilung?

In Gruppe A treffen Veranstalter Eintracht Baunatal, Gruppenligist FSG Gudensberg und Verbandsligist SSV Sand aufeinander. Als Kopf der Gruppe B steht Titelverteidiger OSC Vellmar. Die Mannschaft von Trainer Jörg Müller trifft auf Gruppenligist TSV Hertingshausen und Kreisoberligist TSV Besse.

Was ist die Besonderheit?

Dass Eintracht Baunatal mit Mario Deppe einen neuen Trainer hat, ist sicher hinlänglich bekannt. Das Besondere ist, dass er mit seinem neuen Klub in der Vorrunde auf den SSV Sand trifft, seiner vorherigen Trainerstation. Im Halbfinale ist dann eine Konstellation möglich, in der Deppe auf den OSC Vellmar – seine vorvorige Trainerstation – trifft.

Wie lautet der Modus?

Los geht’s am Mittwoch ab 18.30 Uhr mit der Gruppe A, wenn die Gastgeber auf die FSG Gudensberg treffen. Die Gruppe B steigt am Donnerstag ab 18.30 Uhr mit der Partie TSV Hertingshausen gegen den TSV Besse in den Wettbewerb ein. Die Halbfinals werden am Freitag ab 18 Uhr gespielt, das Spiel um Platz drei beginnt um 20 Uhr. Das Finale steigt dann ab 21 Uhr. Spielzeit ist bei allen Partien einmal 45 Minuten.

Wie sieht denn der Zeitplan aus?

Mittwoch, Gruppe A, 18.30 Uhr: FSG Gudensberg - Eintracht Baunatal, 19.30 Uhr: SSV Sand - FSG Gudenberg, 20.30 Uhr: Eintracht Baunatal - SSV Sand

Donnerstag, Gruppe B, 18.30 Uhr: TSV Hertingshausen - TSV Besse, 19.30 Uhr: TSV Besse - OSC Vellmar, 20.30 Uhr: OSC Vellmar - TSV Hertingshausen

Freitag, Finalspiele 18 Uhr: 1. Halbfinale 19 Uhr: 2. Halbfinale 20 Uhr: Spiel um Platz drei 21 Uhr: Finale (Horst Schmidt)