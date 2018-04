Nichts zu holen für Kassels Baseballspieler: Zwei Niederlagen zum Saisonstart

+ © Fischer Im Baseball-Fieber: Die Mannschaft des Herkules Baseballclub Kassel mit Schlagmann Michael Kotzot (vorn rechts) erwarten den First Pitch von Karsten Schwartz (vorn links) vom Sportamt Kassel. © Fischer

Kassel. Zumindest das Drumherum stimmte. Die Mannschaft des Herkules Baseballclub Kassel erlebte in der 2. Bundesliga Südwest einen prächtigen Heimauftakt - auch wenn es nach dem First Pitch durch Karsten Schwartz vom Sportamt Kassel in zwei Spielen nichts zu holen gab.