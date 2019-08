Nico Hildebrands Ziel sind erneut die Deutschen Meisterschaften

Hop, step, jump. Dieser Rhythmus bestimmt den Sport von Nico Hildebrand.

Rotenburg/Bebra –Der 17-Jährige im Trikot der LGA Rotenburg-Bebra ist Dreispringer – und in seiner Altersklasse unter den Besten in Deutschland. Unlängst startete der Bad Hersfelder bei den Deutschen Meisterschaften seiner Altersklasse und kam auf den 14. Platz.

13,16 Meter sprang er; insgesamt hat er 13,45 Meter in der laufenden Saison zu Buche stehen. Dabei war sein Weg in die Leichtathletik gar nicht unbedingt üblich. „Ich habe bis zu meinem 14. Lebensjahr Fußball gespielt, in Kalkobes“, erzählt der Obersbergschüler. Dann allerdings sei einer Sportlehrerin in der Schule seine Sprungstärke aufgefallen. Sie empfahl ihm, zur LGA ins Training zu gehen. Dort erkannte auch der damalige Trainer Wolfgang Weber, welches Sprungtalent in Nico Hildebrand schlummerte.

Erste Erfolge stellten sich schnell ein – zunächst im Hochsprung, dann auch im Weitsprung und im Sprint. Doch schon bald spezialisierte er sich auf den technisch anspruchsvollen Dreisprung. Fünfmal pro Woche trainiert er im Durchschnitt – Kraft, Sprintvermögen, Technik. Glück hat er dabei auch, dass er in Bad Hersfeld bei Martin Triebstein trainieren kann – der Marburger Lehrer ist selbst Deutscher Seniorenmeister im Dreisprung

Und er schaffte schon im vergangenen Jahr das Kunststück, nicht nur Hessischer Meister in seiner Altersklasse U 18, sondern auch in der U 20 zu werden, also gegen bis zu drei Jahre ältere Konkurrenz.

In diesem Jahr ging es noch weiter – obwohl sich Anlaufprobleme durch die Saison zogen. „Die hat er in Ulm glücklicherweise gut in den Griff bekommen“, sagt Hans-Joachim Löffler, der nach Wolfgang Webers Abschied von der LGA nun sein Trainer ist und ihn auch nach Ulm begleitete.

Von der Atmosphäre dort war Nico Hildebrand absolut begeistert. „Ein tolles Stadion“, findet er. Aber auch das Drumherum einer Deutschen Meisterschaft, bei der die Athleten zunächst in den Call-Room gerufen werden und dann gemeinsam ins Stadion gehen, faszinierte ihn. Auch das ist ein Grund, warum das Saisonziel für 2020 klar definiert ist: „Ich will wieder zu den Deutschen“, sagt Nico Hildebrand unmissverständlich. Dann allerdings müsste er bereits eine Altersklasse höher, in der U 20, antreten.

Vorher stehen eventuell noch einige Sportfeste an, wobei der junge Sportler es vorsichtig angehen lassen will: Eine leichte Wadenverletzung handicapt ihn noch.

Pläne für die Zukunft hat der 17-Jährige auch schon: Sport und Latein sind seine Leistungskurse, und er könnte sich vorstellen, diese Fächer aufs Lehramt zu studieren.

Vor allem aber will er noch einige weite Sprünge machen: Hop, step, jump.