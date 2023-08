Niederaula schlägt Bebra und übernimmt Favoritenrolle

Führungstreffer: Bebras Darian Jung, hier im Zweikampf mit Alexander Völker, schoss das 1:0. © Friedhelm Eyert

„Am Ende waren wir galliger und wollten den Sieg“ – abgekämpft und am Knöchel verletzt zog Niederaulas Kapitän Marvin Freisinger ein knappes, aber treffendes Fazit zum 3:1 (1:1) Sieg seines Teams am Sonntagabend in der Fußball-Kreisoberliga gegen Bebra.

Niederaula - Auf die Frage, ob er bei der Gästeführung den entscheidenden Griff an Darian Jungs Fuß hatte, zog sich Freisinger, der am Vortrag seinen 33. Geburtstag feierte, nonchalant aus der Affäre. „Ich habe mich nur auf den Ball konzentriert.“ Wie auch immer: der Gefoulte selbst nutzte so früh (12.) die Chance, um Bebra mit 1:0 in Führung zu bringen.

Bis dahin hatte sich die Heimelf gegen die dichtgestaffelte Gästeabwehr, die auch zügig in den Angriffsmodus startete, schwergetan. Erst in der 17. Minute hatte Luis Veapi die erste SG-Chance per Kopf, ehe die Gastgeber sich, trotz aller Bemühungen, immer wieder festliefen. Die Gäste hingegen wollten über den laufstarken Jung über die linke Angriffseite zum Erfolg kommen. Das hätte in der 28. Minute auch fast geklappt, als aus ähnlicher Situation wie beim Führungstreffer Dominik Orth noch zur Ecke klären konnte. Wie ausgeglichen die Partie war, belegt, dass der äußerst umtriebige Jakub Wlodarczyk nur kurz davor das 1:1 knapp verpasste.

Danach bekam Niederaula deutlich Oberwasser, was die guten Chancen von Veapi per Freistoß (38.) oder von Fabian Wozniak , der den Ball knapp verzog (40.), verdeutlichten. Der heimische Anhang hatte dann den Torschrei auf den Lippen (45.), aber nach erneutem Veapi-Freistoß verpassten am langen Pfosten Wlodarczyk und Orth. Doch fast mit dem Pausenpfiff belohnte sich Wozniak mit dem 1:1, als er eine Eingabe aus Nahdistanz einschob. „Je länger die Partie wurde, umso schmerzhafter machte sich der Ausfall von Tomislav Labudovic bemerkbar. Er ist Kopf und Leitwolf im Team, an den sich gerade die jungen Spieler orientieren. Aber es gibt keinen Vorwurf ans Team, die Niederlage wirft uns nicht um. Wir sind jetzt die Jäger“, zog Gästetrainer Andelko Urosevic sein Fazit und ergänzte leise Kritik an der Anspielzeit.

Und auch der Unparteiische bekam, allerdings nicht nur von den Trainern, sondern auch beider Anhängerschaften, sein Fett weg. Waren es doch viele, kaum nachvollziehbare Entscheidungen, die zum Unmut auf und neben dem dem Feld führten. Ansonsten, abgesehen von Wozinaks früher Chance zum 2:1 (46.), neutralisierten sich die Mannschaften nach dem Wechsel lange Zeit, ehe Bebras Fabian Schleuchhardt per Freistoß Freisinger prüfte (58.). Jetzt wurde es noch giftiger, Zweikämpfe beherrschten das Geschehen, ehe Niederaula „halt galliger wurde“ und den Sieg einfuhr. Erst wurde der gerade eingewechselte Tom Bunselmeyer von Wlodarczyk bedient (84.), ehe Simon Richard per Elfer nach Foul an Wlodarzcyk Deckel zum 3:1 drauf machte (88.).

Romeo Onetiu traf für Bebra dann nur noch den Pfosten (90.). Niederaulas Coach Ernest Veapi genoss den Sieg im Stillen. „Trotz einiger Ausfälle wie Fabian Koch, haben wir unsere Konzept durchgespielt. Und das mit einem Altersdurchschnitt von unter 25 Jahren. Respekt und Hut ab vor den Jungs“.

SG Niederaula: Freisinger - Völker, Bernt, Richardt, Chomicz, Wlodarczyk, Orth, Wozniak (83.Bunselmeyer), Rohrbach (63.Hanke), Fälber, Veapi

FSG Bebra: Hesse, Mainz, (60 .Hofmann), Schade, Hollstein,Schleuchardt, Holzhauer (86. Onetiu), Engel, Jung, Kaufmann, Silbermann (46. Schmidt), Dick. SR: Notarangelo (Kirchhasel) Z: 200 Tore: 0:1 Jung (12. FE), 1:1 Wozniak (45.+1), 2:1 Bunselmeyer (85.), 3:1 Richardt (88.FE)

(Michael W. Rimkus )

Jubel nach dem 1:1: Torschütze Fabian Wozniak (Zweiter von rechts) nimmt die Glückwünsche der Teamkollegen entgegen. © Friedhelm Eyert

Pausengespräch: Bebras Trainer Andelko Urosevic und Niederaulas Ernest Veapi. © Friedhelm Eyert