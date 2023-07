Noch einmal den Sprung wagen? Fragen und Antworten zu künftigen Olympischen Spielen in Deutschland

Von: Björn Mahr

Will hoch hinaus: Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre während der Finals in Düsseldorf. © David Inderlied/dpa

Die Finals-Tage am vergangenen Wochenende hatten wieder etwas von einer Mini-Ausgabe von Olympischen Spielen. Nicht nur in den traditionellen Sportarten wie Schwimmen, Kunstturnen und Leichtathletik ging es um Titel, sondern auch in noch einigen anderen.

Die Begeisterung für diese Wettbewerbe nährte die Hoffnung, dass in Deutschland in nicht allzu ferner Zukunft wieder einmal olympische Sommer- oder Winterspiele ausgetragen werden – Fragen und Antworten.

Wie wahrscheinlich ist es, dass in den kommenden 20 Jahren hierzulande wieder um olympische Ehren gekämpft wird?

Frühestens im Sommer 2036 kann Deutschland Gastgeber sein. Bis dahin sind entweder die Ausrichter schon vergeben oder die Kandidaten schon klar. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) strebt durchaus eine Bewerbung an. Dabei ist nicht absehbar, ob es für Sommer- (2036 oder 2040) oder Winterspiele (2038 oder 2042) einen Vorstoß geben könnte.

Die vergangenen Anläufe scheiterten unter anderem an der mangelnden Unterstützung in der Bevölkerung. Welchen Weg geht der DOSB?

Der Spitzenverband setzt auf eine Kampagne: „Deine Idee. Deine Spiele“. Damit sollen die Menschen in Deutschland für eine mögliche Bewerbung begeistert werden. In der Vergangenheit stießen die Bewerbungen aus unterschiedlichen Gründen auf Ablehnung. Teilweise waren es die drohenden hohen Kosten, teilweise die zu erwartenden Umweltschäden. Jetzt soll mehr Zustimmung im Land die Basis für eine Bewerbung sein. Zuletzt fanden Olympische Spiele 1972 in Deutschland statt – damals war es in München um Gold, Silber und Bronze gegangen.

Gibt es schon Städte und Regionen, zu denen der DOSB den Kontakt sucht?

Ja. Berlin, Hamburg, Leipzig, München und Nordrhein-Westfalen könnten für eine mögliche Ausrichtung eingebunden werden. Zunächst sollen sie dabei helfen, den Prozess einer möglichen Kandidatur zu unterstützen. Ein Gedanke ist, dass Berlin eine wichtige Rolle bei einer etwaigen Kandidatur für Sommerspiele 2032 zukommt. Denn 100 Jahre zuvor war die Stadt schon einmal Olympia-Gastgeber – als Propaganda-Veranstaltung der Nazis.

Wie ist die weitere Vorgehensweise?

Es soll erst einmal viel Austausch geben. Die Bundesbürger können dabei den Prozess über die Internetseite „deine-spiele.de“ sowie in den Sozialen Netzwerken verfolgen. Bei der Mitgliederversammlung des DOSB am 2. Dezember werden die Ergebnisse vorgestellt. 2024 stehen dann weitere Schritte an. Sollte ein Bewerber gefunden sein, könnten Bürgerentscheide in den entsprechenden Regionen folgen. Unterstützung bekommt der DOSB bei seinem Vorstoß von der Bundesregierung.

Gab es während der Finals Reaktionen?

Geäußert hat sich der Präsident der Turner. „Wir sind natürlich klar für Olympische Spiele. Wir sind auch für Olympische Spiele in Deutschland. Der DTB bekennt sich klar dazu“, sagte DTB-Präsident Alfons Hölzl der Deutschen Presse-Agentur.

Für welche Olympia-Termine stehen die Gastgeber schon fest?

In Paris finden 2024 Sommerspiele statt. Zwei Jahre später steigen die Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo. Weiter geht es in Los Angeles (Sommer 2028) und Brisbane (Sommer 2032). Kandidaten für Winterspiele 2030 und 2034 sind Stockholm und Salt Lake City, sicher ist das noch nicht. (Björn Mahr)