Nordhessenrundfahrt der ZG Kassel: Drei Radrennen an drei Tagen

Kassel – Drei Tage, drei Rennen – so lautet das Motto der Rennradfahrer am Wochenende. Die Zweirad-Gemeinschaft Kassel richtet die Nordhessenrundfahrt unter dem Titel „Drei Tage ohne Panne“ aus. Los geht es heute um 19 Uhr mit dem Bergrennen.

Was ist das Besondere an der Rundfahrt?

Auf die Radsportler wartet eine abwechslungsreiche Veranstaltung. Schließlich sind die drei Rennen, die von heute bis Sonntag stattfinden, sehr unterschiedlich. Heute steht das Bergrennen an. Am Samstag findet ein Rundstreckenrennen statt. Die letzte Etappe ist das Straßenrennen. Für jede Etappe bekommen die Fahrer Punkte. Der Gesamtsieger ist derjenige, der an den drei Tagen die meisten Zähler sammelt.

Wo finden die Etappen denn statt?

Den Auftakt bildet das Bergrennen. Um 19 Uhr gehen heute die Radsportler in Fuldatal-Knickhagen auf die Strecke. Es geht über Holzhausen hinauf auf den höchsten Punkt der Reinhardswaldstraße – Schneiders Baum. Zehn Kilometer ist die Strecke lang. Am Samstag geht es ab 13 Uhr im Immenhäuser Gewerbegebiet rund – beim Rundstreckenrennen. Die Entscheidung in der Gesamtwertung fällt am Sonntag auf der Straße. Hier gehen die ersten Fahrer um 10.30 Uhr auf die Strecke. Die besten Radsportler, die Elite-Amateure, starten um 14.20 Uhr. Start und Ziel ist auf der Rothwestener Straße in Espenau-Hohenkirchen. Knapp sieben Kilometer ist die Runde lang, die die Radsportler neunmal fahren müssen.

Was fällt bei den Meldungen besonders auf?

Die Frauen sind bei der Nordhessenrundfahrt auf dem Vormarsch. Sie sind so zahlreich und leistungsstark wie noch nie bei der Veranstaltung vertreten. Jasmin Corso vom Veranstalter hat harte Konkurrenz. Dazu zählen die frühere Bahnspezialistin Jo Ellen Look sowie die Landesmeisterin im Zeitfahren aus Berlin, Amelie Kolweyh. „Wir freuen uns sehr, dass die Elite der Frauen diese Veranstaltung bei ihrer dritten Ausrichtung nun annimmt. Schließlich wollen wir allen Rennklassen die Chance auf erstklassige Wettbewerbe bieten“, sagt der ZG-Vorsitzende Bernd Hesse.

Wie stark sind die anderern Fahrerfelder besetzt?

Die Seniorenklassen der Männer sind gewohnt sehr gut besetzt. In der Elite der Männer wartet auf die Fahrer der stärksten Mannschaft im Bezirk, der MT Melsungen um Kevin Vogel, eine Menge harte Arbeit. Aus dem letztjährigen Siegerteam Kern-Haus werden Nils Büttner und Claudio Heinen anreisen. Dazu sind vier Fahrer des Bundesliga-Teams Erdinger Alkoholfrei und schnelle Beine aus den Teams Möbel Ehrmann, Volvo Markötter und dem Bundesliga-Team Rockpalast-Matrix am Start. Aus eben diesem Team möchte Vitus Obermann bei den Amateuren um den Sieg mitkämpfen. Veranstalter ZGK schickt fünf Fahrer um Samuel Brachmann an den Start.

Und wie sieht es beim Nachwuchs aus?

In den vergangenen Jahren waren die Nachwuchsklassen bei der Nordhessenrundfahrt sehr gut besetzt. Diesmal findet aber zeitgleich die Deutsche Meisterschaft statt. Dennoch treten einer der besten deutschen U15-Fahrer, Louis Leidert, sowie die ZG-Talente Karol Cebula und Laurens Höhle zumindest an einem der drei Tage an.