Nur kleiner Schritt bis A-Liga: VfL Wanfried II demontiert VfB Rommerode 7:0

Von: Maurice Morth

Angreifer Wilhelm Löffler (rechts) traf im Relegationsspiel gegen den VfB Rommerode am Samstagnachmittag gleich mehrfach für den VfL Wanfried II und bereitete dazu in den ersten 45 Minuten auch noch drei Treffer vor. ARCHI © Archivfoto: Stefan Konklowsky

Nur 90 Minuten ist der VfL Wanfried II vom Aufstieg in die Fußball-Kreisliga A entfernt. Den Konkurrenten VfB Rommerode zerlegte die Reserve am Samstag förmlich.

Rommerode – In alle seine Einzelteile zerlegt hat die Reserve des VfL Wanfried II beim 7:0-(5:0)-Auswärtserfolg seinen Relegationskonkurrenten aus der Kreisliga A, den VfB Rommerode, am vergangenen Samstagnachmittag und steht ganz kurz vor dem Aufstieg von der Kreisliga B in die Kreisliga A.

Nur die ersten 15 Minuten brauchten die Wanfrieder, um sich mit einer – wie so oft in dieser Saison – neuen Anfangsformation zurechtzufinden und dem ersten Anfangsdruck der Gastgeber zu widerstehen.

Wilhelm Löffler der überragende Wanfrieder

„Als dann das 1:0 für uns gefallen ist, da haben wir gemerkt, wie wir Chancen kreieren können und das Spiel ist vollkommen gekippt“, sagt Spielertrainer Tim Lippold. Vorarbeiter der 1:0-Führung von Paul Hermann war Wilhelm Löffler, der vor dem Kasten uneigennützig auf seinen Sturmkollegen querlegte.

Vor allem die vielen sich bietenden Räume zwischen dem Tor und der letzten Abwehrreihe der Gastgeber nutzte der VfL in der Folge immer wieder geschickt aus: „Mit vielen langen Bällen in die freien Räume kamen wir zu vielen Chancen“, so Tim Lippold.

Die Folge: Wiederum war es der starke Wilhelm Löffler, der der Fixpunkt der Offensive war, drei Tore und drei Assists in nur 45 Minuten sprechen Bände, und ein 20 Meter vor dem Tor beginnendes Solo abschloss (22.). Und nur Augenblicke später legte er mit einem Pass von der Grundlinie wieder auf Hermann vor – 3:0, die klare Vorentscheidung zugunsten des VfL Wanfried II (24.).

Rückspiel am Samstag im Werrastadion

Nach der Halbzeit nahmen die Wanfrieder mit der beruhigenden 5:0-Führung etwas das Tempo raus und die Rommeröder kamen zu mehr Ballbesitz – bis auf zwei Distanzschüsse geriet das Tor von Merlin Schuchard aber nicht wirklich in Gefahr.

Stattdessen erhöhte der VfL durch Sven Wolf (56.) und Lennart Wetzestein (80.) sogar noch auf 7:0.

„Da ist wirklich gar nichts mehr angebrannt und wir waren die klar bessere Mannschaft, die noch mehr Tore hätte machen können“, so das Fazit von Tim Lippold, dessen Team nur noch ein Spiel vom Aufstieg entfernt ist und sich am Samstag im Werrastadion schon einen riesigen Schnitzer leisten müsste, um nicht zum Erfolg zu kommen.

Ärgerlich nur: Der so starke Wilhelm Löffler verletzte sich beim dritten Tor und wird wohl fehlen.

VfB Rommerode - VfL Wanfried II 0:7 (0:5). VfB: Bauer - Nuhn, Vulovic, Köbrich, Aouina, Wilhelm, Marinkovic, Bubenik, Schill, Abdi, Schröder. Bank: Köpke, Saidani, Weber, Gröger.

VfL II: Schuchard - Hermann, Schindewolf, Bornschier, Kollmann, Schlegel, Jugl, Freuches, Wetzestein, Wolf, Löffler. Bank: Winter, Kimm, Aschhoff, Labrini, Anhalt.

Schiedsrichter: Jonas Vock (SV Adler Weidenhausen).

Zuschauer: 100.

Tore: 0:1 Hermann (16.), 0:2 Löffler (22.), 0:3 Hermann (24.), 0:4 Löffler (37.), 0:5 Löffler (40.), 0:6 Wolf (56.), 0:7 Wetzestein (80.).



(Maurice Morth)