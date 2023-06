Handball: Nur wenige Abgänge beim TV Hersfeld

Leistungsträger Lukas Berger (am Ball) gilt beim TV Hersfeld wohl noch als Wackelkandidat. © Friedhelm Eyert

Die Handballer des TV Hersfeld nehmen nach ihrem Abstieg in die Bezirksoberliga in der nächsten Woche, am 20. Juni, das Training wieder auf.

Bad Hersfeld - Der große Aderlass sei nach dem schockierenden und völlig unnötigen Abstieg ausgeblieben, berichtet Handball-Chef Karl-Heinz Hüter auf Nachfrage unserer Zeitung. „Wir haben es zusammen vermasselt und wollen es auch zusammen wieder geradebiegen“, sagt Hüter. Will heißen: Die direkte Rückkehr in die Landesliga ist das Ziel des Teams um das Trainer-Duo Dragos Negovan und Kai Hüter. „Alles andere können wir nicht verkaufen“, stellt Karl-Heinz Hüter klar.

Die Torhüter Andreas Hohmann und Sascha Kepert zieht es nach Großenlüder und Rotenburg, Felix Abad wird mit Hünfeld in Verbindung gebracht. Ein Fragezeichen steht auch noch hinter Rückraumspieler und Leistungsträger Lukas Berger, dem Angebote aus höheren Ligen vorliegen sollen. „Ansonsten haben alle Spieler zugesagt“, berichtet Hüter.

Neben Neuzugang Fynn Reinhardt, der nach fünf Jahren bei Drittligist Eintracht Baunatal als Hochkaräter zurückkehrt, soll demnächst ein weiterer Neuer vorgestellt werden. In der übernächsten Saison werde dann auch Reinhardts jüngerer Bruder Lasse aus Baunatal zurückkommen, heißt es.

Karl-Heinz Hüter räumt ein, wie sehr der Abstieg den TVH-Handballern zu schaffen gemacht habe. „Es waren dramatische Wochen. Aber jetzt blicken wir wieder zuversichtlich nach vorn“, sagt er. Mit der Abschlussfahrt nach Prag hat die Mannschaft kürzlich einen Schlussstrich unter die enttäuschende, vergangene Saison gezogen. (Sascha Herrmann)