SG Oberes Edertal holt einen Punkt in Bauerbach

Teilen

Zweikampf zwischen dem zweifachen Bauerbacher Torschützen Tom Bauscher und den OE-Spielern (in weiß) Henning Schneider und Andreas Trusheim (hinten). © MICHAEL PAULUS

Beim 4:4 in Bauerbach musste die SG Oberes Edertal den Ausgleich erst in der Schlussminute hinnehmen.

Bauerbach - So ein Pech! Trotz einer überzeugenden Leistung konnte die SG Oberes Edertal doch nicht drei verdiente Punkte beim Spitzenteam aus Bauerbach mitnehmen, sondern kassierte in der Nachspielzeit noch den unglücklichen Ausgleich.

„Wenn mir vor dem Spiel jemand gesagt hätte, ihr holt einen Punkt in Bauerbach, hätte ich ihn sofort genommen“, meinte Trainer Oliver Sprang nach dem Spiel. „Nach dem Spielverlauf hätten wir hier auch mehr mitnehmen können.“

OE war von der ersten Minute an voll im Spiel, bissig in den Zweikämpfen und mit zunehmender Spielzeit auch sicher im Spiel nach vorne.

Aus einer kompakten Abwehr kombinierten sich die Gäste in aussichtsreiche Positionen. Doch die ersten Chancen durch Tobias Lindenborn und Nils Schneider wurden noch abgeblockt. Auch als Alexander Jung in der 22. Minute alleine auf das gegnerische Tor zulief, war das noch nicht die Führung. Er schloß zu spät ab, so dass sein Schuß noch abgeblockt wurde.

Die verdiente Führung endlich in der 35. Minute: einen Pass von Jung erläuft sich Nils Schneider und vollendet sicher zum überfälligen 1:0. In der 39. Minute der erste Schuß der Gastgeber auf das Tor von Sebastian Wack - aus 20 Metern übers Tor. Das war alles was Bauerbach in den ersten 45 Minuten gelang.

In der zweiten Halbzeit kam es zu einem offenen Schlagabtausch. Die Gastgeber kamen in der 59. und 60. Minute durch einen Kopfball von Pascal Breitenmoser und einem schönen Schuß von Jan-Lois Kaisinger zu zwei Treffern - Spiel gedreht.

Doch OE schlug sofort zurück mit einem „Tor des Jahres“: einen Eckball von Andreas Trusheim nahm Tobias Lindenborn volley und das Leder schlug im linken Toreck unhaltbar zum 2:2 ein.

Späte Tore auf beiden Seiten

Das gab den Gästen neue Kräfte und sie kamen in regelmäßigen Abständen zu weiteren klaren Chancen. Zwei davon verwertete Daniel Dithmar: einmal nach Pass von Janik Kroh und einmal nach einer missglückten Abseitsstellung, bei der er den Torwart ausspielte, zur vermeintlichen Entscheidung. Doch es kam anders. Bauerbach wechselte noch einmal frische Kräfte ein und drängte auf den Anschluß. Der gelang Tom Bauscher mit einem schönen Schuß in die lange Ecke (84.). Direkt im Gegenzug Pech für die Gäste. Nach einer Ecke traf Yannik Blank nur den Pfosten.

In der Nachspielzeit schlug Bauerbachs Schlussmann einen langen Ball in den Gästestrafraum, der sonst sichere Keeper Wack ließ den Ball fallen und Tom Bauscher erzielte noch den unglücklichen Ausgleich. Direkt danach pfiff der souveräne Schiedsrichter Sven Friauf ab.

„Ich hätte es meiner Mannschaft heute gegönnt, dass sie sich für den enormen Aufwand am Ende belohnt. Wir sind als Mannschaft aber stark genug, um das Positive in die nächsten Spiel mitzunehmen“, blickt der Trainer schon wieder nach vorne. (Von Michael Paulus)