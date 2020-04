Olympia bleibt das große Ziel von Felix Frank

Kasseler Kanute behält Traum im Blick

+ © Ronald Verch/nh Wettkämpfe derzeit nicht möglich: Kanute Felix Frank (hinten) muss auf Starts im Weltcup wie hier vor einem Jahr mit Tobias-Pascal Schultz im Zweier verzichten. © Ronald Verch/nh

Für Felix Frank hätte die Saison jetzt eigentlich so richtig Fahrt aufgenommen. An diesem Wochenende wäre der Kasseler Kanute bei der Qualifikation für die Nationalmannschaft in Duisburg angetreten. Danach wäre es im Weltcup um die Quotenplätze für die Olympischen Sommerspiele in Tokio gegangen – Franks großes Ziel. Aber bekannterweise hat das Coronavirus alles auf den Kopf gestellt. Olympia wurde in den Sommer 2021 verschoben. Wie es mit der restlichen Saison des 27-Jährigen weitergeht, ist wie so vieles in diesen Tagen noch offen.