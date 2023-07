Kreispokal: Schenklengsfeld und Gudegrund im Endspiel

Jubel bei Schenklengsfeld: Soeben hat André Veselcic, Zweiter von links, den entscheidenden Elfer verwandelt. Die Teamkollegen gratulieren. © Hartmut Wenzel

Während die SG Gudegrund in Bosserode gegen die SG Wildeck ihrer Favoritenrolle gerecht wurde und mit einem 3:1 ins Fußball-Kreispokalfinale einzog, sorgte der zweite A-Ligist, die SG Schenklengsfeld/Rotensee/Wippershain, für eine faustdicke Überraschung. Am Schenklengsfelder Kirmeswochenende hatte die Spielgemeinschaft mit 8:

6 nach Elfmeterschießen gegen den Titelverteidiger SG Niederaula/Kerspenhausen das bessere Ende für sich.

SG Schenklengsfeld/Rotensee/Wippershain - SG Niederaula/Kerspenhausen 8:6 n.E.(2:2, 3:3). Der Titelverteidiger wurde zunächst seiner Favoritenrolle gerecht und erspielte sich eine Reihe von Tormöglichkeiten. Einen zu kurz geratenen Rückpass der Platzherren nutzte Laurin Rohrbach schließlich zur Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel waren die Gastgeber das spielstärkere Team und hatten Pech bei Rico Schneiders Pfostenschuss. Spätestens nach dem 2:0 durch den individuell starken Fabian Koch schien die Partie entschieden zu sein.

In der Folge waren die Gäste wieder am Drücker, doch der beste Akteur auf dem Platz, der 19-jährige Keeper Nico Rudolph, bewahrte mit tollen Paraden sein Team vor einem höheren Rückstand. In der turbulenten Schlussphase schockte dann Goalgetter Felix Nothbaum den Kreisoberligisten mit seinen beiden Treffern zum Ausgleich.

Dramatisch dann auch die Endphase der Verlängerung, in der man beiden Teams den deutlichen Kräfteverschleiß anmerkte. Der angeschlagen und bereits unter der Dusche stehende André Veselcic musste noch mal ran und ihm gelang drei Minuten vor dem Ende der Führungstreffer für die Heimelf. Wer dachte, das war es schon, der sah sich getäuscht. In der Nachspielzeit der Verlängerung lenkte Gästespieler Simon Richardt einen Freistoß des eingewechselten Daniel Orth per Kopf ins Tor und die Entscheidung musste im Elfmeterschießen herbeigeführt werden. Hier trafen alle fünf Schützen des A-Ligisten, während beim Pokalverteidiger einmal die Latte im Weg war

Tore: 0:1 Laurin Rohrbach (34.), 0:2 Fabian Koch (65.), 1:2 Felix Nothbaum (81.), 2:2 Felix Nothbaum (87.), 3:2 Andre Veselcic (117.), 3:3 Simon Richardt (120.+2) Z: 100 Zeitstrafe: Fabian Wozniak (Niederaula/K., 88.)

SG Wildeck - SG Gudegrund 1:3 (1:0). Die Gastgeber erwischten den besseren Start. Bereits nach neun Minuten verwandelte Dennis Pierce einen an Niklas Kerst verursachten Foulelfmeter zur Führung. Direkt im Anschluss verpasste Marc Hoffmann die Möglichkeit zum zweiten Treffer. Danach fanden die Gäste, Trainer Meik Leidorf nutzte eine verletzungsbedingte Unterbrechung zu einer Ansprache, besser ins Spiel und Janne Hagen hatte den Ausgleich auf dem Fuß, doch strich sein Schuss knapp am linken Pfosten vorbei. Für die Wildecker blieb es bei einem Kopfball von Kerst, auf Freistoß von Nick Wirth. Nach dem Wechsel bestimmten dann die Gudefelder das Geschehen.

Die Platzherren bekamen zu keinem Zeitpunkt mehr Zugriff auf das Spiel, Entlastungsangriffe fanden nicht mehr statt. Hier zeigte das Fehlen von Yannik Rimbach, der zur Pause ausschied und von Offensivkraft Steven Seiler besondere Wirkung. Wildecks Keeper Sebastian Hendl hielt mit einer Glanzparade gegen Max Fröhlich zunächst sein Team im Spiel. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß aus dem Halbfeld zimmerte Leidorf das Spielgerät an die Latte. Die Chancen häuften sich nun für die Gäste und Julius Gruber traf aus spitzem Winkel zum Ausgleich. Nur zwei Minuten später war es Leonhard Auf der Landwehr, der ein Anspiel im Strafraum zur Führung nutzte. Damit war schon mehr als eine Vorentscheidung gefallen. Die junge Heimelf hielt dem Dauerdruck einfach nicht mehr stand und Gruber machte mit seinem zweiten Treffer endgültig den Deckel drauf. bt

Tore: 1:0 Dennis Pierce (9., FE), 1:1 Julius Gruber (70.), 1:2 Leonard Auf der Landwehr (72.), 1:3 Gruber (78.).

Kopfballduell der Torschützen, links Felix Nothbaum für Schenklengsfeld, rechts Simon Richardt, SGN. © Hartmut Wenzel