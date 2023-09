Fußball-Kreisoberliga: Perteshi schießt Hohe Luft zum Sieg

Teilen

Auf Tuchfühlung: Kevin Krause (links), Friedewald/Ausbach, im Zweikampf mit Michael Mc Donald vom FSV Hohe Luft. © Friedhelm Eyert

Bad Hersfeld – Der FSV Hohe Luft hat in der Fußball-Kreisoberliga mit 1:0 (1:0) gegen die SG Friedewald/Ausbach gewonnen, die noch immer auf den ersten Sieg wartet.

Die erste nennenswerte Chance gab es schon kurz nach dem Anpfiff: Daniel Schmied flankt auf Matthias Wolf, der kann den Ball aber nicht unter Kontrolle bringen. Danach tasten sich beide Teams erst einmal ab. Lange Zeit dauert es, bis es wieder zu einer Chance kommt. Nach einem Eckball kommt Hohe Lufts Fisnik Perteshi an den Ball und fasst sich ein Herz, sein Schuss wird aber noch von Silas Reinmöller geklärt.

Die Hersfelder werden nun besser. Wieder ist es Schmied, der auf Wolf durchsteckt, sein Abschluss verfehlt das Gehäuse aber knapp. Danach melden sich die Gäste mal offensiv. Sebastian Philipp marschiert über links in den Strafraum, seine Hereingabe wird allerdings von Schaubert zunichte gemacht. Darauf sind aber wieder die Hausherren am Drücker, wieder ist es Perteshi, der aus gut 20 Metern abzieht und den Ball in die lange Ecke schlenzt, dadurch geht der FSV verdient in Führung.

Nach der Halbzeit starten die Hersfelder ähnlich motiviert. Julian Belosicky dringt in den Strafraum ein, kann aber noch von Ziyat Kaval mit einer harten, aber fairen Grätsche gestoppt werden. Die nachfolgende Ecke ist gefährlich. Piechas Kopfball wird gerade noch auf der Linie geklärt. Danach sind die Gäste wieder an der Reihe. Krause flankt auf Heinemann, der Torwart kann die Flanke nicht abfangen, Heinemanns Schuss ist allerdings zu ungefährlich, Und den Gästen läuft langsam die Zeit davon. Kurz vor dem Abpfiff haben die Hersfelder dann die Chance, alles zu entscheiden. Tosun sieht den durchgestarteten Perteshi, welcher alleine auf den Ausbach-Schlussmann Tobias Winter zuläuft. Letzterer macht sich groß und gewinnt das Duell, der Nachschuss strahlt auch keine Gefahr mehr aus, sodass es beim 1:0 für den FSV Hohe Luft bleibt.

,,Wir haben in der ersten Halbzeit guten Fußball gespielt, aber die Tore haben gefehlt. In der zweiten Hälfte haben wir unserem Spielstil an den Gegner angepasst. Wir sind zu viele unnötige Zweikämpfe eingegangen, was uns letztendlich Kraft geraubt hat. Alles in allem geht der Sieg in Ordnung.“ meinte FSV-Coach Paco Garcia nach dem Abpfiff.

Sein Gegenüber Mike Lindemann war auch zufrieden mit seinem Team: ,,Das waren verlorene Punkte. Unsere Offensivabteilung hat gefehlt. Der Mannschaft kann ich allerdings keinen Vorwurf machen, wir haben gekämpft. Ein 0:0 wäre gerecht gewesen.“ (Kilian Schmidt)

Hohe Luft: Sokolnicki, Mc Donald, Lehr, Schaubert, Glenz, Wolf (Tosun), Gossmann, Belosicky, Schmied, Piecha, Perteshi (Kostadinov, Akkicic)

Friedewald/Ausbach: Winter, Krause,Fabian Philipp, Schmidt, Heinemann, Sebastian Philipp, Kaval, Pfannkuch, Groeschler, Emmerich, Reinmöller

Tor: 1:0 Perteshi (34.)