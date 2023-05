Kreisliga A: Philippsthals empfängt im Derby Spitzenreiter

Rassiges Kopfballduell: Patrick Krestel von der SG Werratal (in Blau) im Hinspiel beim 5:1-Erfolg gegen Philippsthal. © Friedhelm Eyert

Das Derby zwischen dem Tabellenvierten VfL Philippsthal und Spitzenreiter SG Werratal steht im Fokus des 27. Spieltags der Fußball-Kreisliga A1. Kurios: Der Dritte SG Nentershausen trifft gleich zweimal auf Schlusslicht Hattenbach.

Philippsthal – Gute zehn Kilometer liegen auf der Bundesstraße 62 zwischen Philippsthal und Heringen. In der Tabelle sind es 13 Punkte, die der VfL Philippsthal hinter dem Titelfavoriten SG Werratal zurück ist.

Bei einer Niederlage im Derby am Sonntag (15 Uhr) dürfte sich für Philippsthal wohl auch das Rennen um Platz zwei, der zur Aufstiegs-Relegation berechtigt, erledigt haben. Bei jeweils einem Spiel weniger sind Rotenburg/Lispenhausen und Nentershausen/Weißenhasel/Solz sechs beziehungsweise zwei Punkte voraus. Und Nentershausen wird sich wohl am Freitagabend im Nachholspiel beim designierten Absteiger Hattenbacher SV keinen Ausrutscher erlauben.

Ans Hinspiel hat Philippsthals Trainer David Urff keine guten Erinnerungen: Im Oktober gab es in Heringen eine 1:5-Klatsche. Vor dem Rückspiel gibt er sich dennoch entspannt: „Der Druck liegt bei Werratal. Wir können befreit aufspielen, denn für uns ist der Zug wohl abgefahren“, sagt er. Es müsse schon alles perfekt laufen, damit er mit seinem Team noch einmal in den Kampf um Platz zwei eingreifen könne. „Rotenburg/Lispenhausen und Nentershausen sind stabil. Die werden beide wohl nicht mehr einbrechen“, vermutet Urff. Der Spielertrainer bedauert ein wenig, dass seine Mannschaft zuletzt zu viele Punkte habe liegen lassen. Er sagt aber auch: „Wir haben eine sehr junge Truppe, die noch reifen muss. Unser Ziel ist es, in der nächsten Saison stabiler zu werden und wieder anzugreifen.“ Zehn Spieler im Team des VfL seien gerade einmal um die 20 Jahre alt, berichtet der Coach des Kreisoberliga-Absteigers. Mit Platz vier könne man am Ende letztlich leben.

Obwohl die jüngsten Ergebnisse nicht die besten waren und zuletzt im Topspiel gegen Nentershausen auf eigenem Platz auch nur ein Remis heraussprang, macht sich Kai Jordan aus dem Vorstand der SG Werratal keine Sorgen. „Wir sind ganz ruhig. Wir wissen, dass man nicht jedes Spiel gewinnen kann, und dass jetzt die Crunchtime begonnen hat“, sagt er. Spielertrainer Alin Cotan, der erkrankt ist, wurde zuletzt ebenso schmerzlich vermisst wie Torjäger Sorin Leucuta, der nach der Saison zu seiner Familie nach Rumänien zurückkehren wird. Leucuta ist aber diesmal ebenso wieder dabei wie Linksverteidiger Fabian Strinisko-Göbel.

Um die Bedeutung des Duells am Sonntag redet Kai Jordan nicht herum. „Das Derby ist ein besonderes Spiel für beide Mannschaften. Wir haben Respekt vor Philippsthal, aber wir fahren selbstbewusst dorthin und wollen gewinnen“, sagt er.

Blickt man in den Tabellenkeller, könnte dort die SG Sorga/Kathus weiteren Boden gut machen. Der Tabellenzwölfte ist am Sonntag – bereits um 12.45 Uhr (Kerspenhausen) – bei der Reserve der SG Niederaula/Kerspenhausen gefordert. Im Erfolgsfall würde die Mannschaft von Trainer David Siegert weitere Big Points verbuchen. Zuletzt beim 2:1-Erfolg gegen den direkten Konkurrenten Baumbach war Doppel-Torschütze Steffen Sieling der gefeierte Mann. Vier Zähler beträgt der Vorsprung derzeit auf den Relegationsplatz, den Baumbach belegt.

Von Sascha Herrmann