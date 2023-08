Ostsee Man: Timo Pippart kommt nicht in Quäl-Modus und wird Siebter

Von: Marvin Heinz

Timo Pippart, hier beim mittlerweile eingestellten WerraMan in Eschwege, hatte im hohen Norden mit der Schwimmstrecke in der Ostsee zu kämpfen. © Archivfoto: Marvin Heinz

Beim Ostsee Man wurde der Breitauer Timo Pippart am Ende Siebter, Sören Nell aus Waldkappel landete auf dem 34. Platz über die Triathlon-Langdistanz.

Glücksburg – Tim Schaffeld ist der neue deutsche Triathlon-Meister. Der Oberhausener gewann am vergangenen Sonntag den „OstseeMan“ im schleswig-holsteinischen Glücksburg. Rund eine halbe Stunde später überquerte Timo Pippart die Ziellinie.

Der aus Sontra-Breitau kommende Sportler brauchte im „Hawaii des Nordens“ 8 Stunden, 49 Minuten und 25 Sekunden für die Langdistanz.

Als der Schreiner das Ergebnis genauer in Augenschein nahm, stellte er fest, dass es für den siebten Platz gereicht hatte. In seiner Altersklasse der über 35-jährigen Athleten belegte Pippart den fünften Platz. „Es war ein guter Wettkampf von mir, aber insgesamt war die Luft raus“, bilanzierte Pippart, der bereits beim Schwimmen Neuland betrat.

Wellengang und kaltes Wasser machten Probleme

Mit dem Wellengang und dem 16 Grad kalten Wasser bekam Pippart, der für den KSV Baunatal an den Start geht, nicht so gut zurecht. „Im Meer zu schwimmen kann ich bei uns nicht trainieren, deswegen war bei meiner Schwimmzeit noch Luft nach oben“, so Pippart, der für die 3,8 Kilometer lange Schwimmstrecke eine Stunde brauchte.

Auf seiner Zeitmaschine hatte Pippart im Anschluss anfangs mit einer langsam abtrocknenden Strecke zu kämpfen, ehe er auf dem leicht hügeligen Radrundkurs seinen Rhythmus fand.

Neben der circa 20 Kilometer langen Fahrt auf der gesperrten B199 war die Durchfahrt am legendären Sandwig-Hill auch für Pippart ein einmaliges Erlebnis: „Leider wurde die Strecke mit zunehmender Renndauer immer voller. Zudem waren bei winkligen Streckenpassagen meine Fahrkünste gefragt und ich musste immer wieder aus meiner Zeitfahrposition raus.“

Pippart: „Ab Kilometer 22 war mein Ofen dann aus“

Nach 4 Stunden und 39 Minuten auf dem Rad wechselte Pippart in der Wechselzone im Kurpark in seine Laufschuhe. Über die Kurpromenade führte die Strecke direkt am Wasser entlang.

„Ab Kilometer 22 war mein Ofen dann aus. Auch mit meiner Ferse hatte ich so meine Probleme. Ich konnte mich nicht mehr quälen. Es hätte mehr drin sein können“, gab sich Pippart kurz nach dem Rennen selbstkritisch.

Mit Blick auf seinen Wettkampf in Roth sagt er: „Dort hatte ich einen Durchschnittspuls von 150 Schlägen pro Minute, während ich in Glücksburg im Schnitt nur bei 140 Schlägen pro Minute lag.“

Ärgerliche Zeitstrafe für Sören Nell

Der Puls von Sören Nell (KSV Baunatal) war unterdessen abschnittsweise deutlich höher. Der aus Waldkappel kommende Triathlet hatte allen Grund, sich aufzuregen.

Wegen einer Fünf-Minuten-Zeitstrafe auf dem Fahrrad verfehlte er nur denkbar knapp (10:04:39 Stunden) die 10-Stunden-Marke und landete in der Altersklasse 40 auf dem sechsten Rang. Im Gesamtklassement belegte der 39-Jährige den 34. Platz.

Beim Schwimmen (1:04:13 Stunden) lag Nell noch voll im Soll, obwohl die Wellen auch ihm zu schaffen machten.

Recht ambitioniert fuhr er auf seinem Rad los. Als er sah, dass die ersten Sportler seiner Altersklasse in Reichweite waren, trat Nell mit 275 Watt in die Pedale.

„Als der dritte Platz weg war, war bei mir die Luft raus“

„Das waren 50 Watt mehr, als ich sonst trete“, sagte er und ärgerte sich: „Hinten raus hat mir diese offensive Fahrweise dann das Genick gebrochen. Zudem habe ich bei Kilometer 124 eine für mich ungerechtfertigte Zeitstrafe wegen vermeintlichem Windschattenfahren bekommen.“

Fünf Stunden und sechs Minuten verbrachte Sören Nell auf dem Rad, ehe für ihn der Marathon auf dem Programm stand.

„Als Vierter bin auf die Laufstrecke gegangen. Pro Kilometer hatte ich einen Schnitt von 4:50 Minuten. Damit hatte ich nach eineinhalb Runden der insgesamt 15 Runden schon den Dritten eingeholt. Dann kam aber leider ein Sportler mit Siebenmeilenstiefeln angeflogen. Und als der dritte Platz dann weg war, war auch bei mir die Luft raus“, fasste Nell die Geschichte seines Marathons (3 Stunden und 49 Minuten) zusammen.

