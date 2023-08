Fußball-Gruppenliga: Premierenfieber in Mühlbach

Trifft für Neuenstein: Daniel Schwarz (vorn), hier im Pokalspiel gegen Aulatals Simon Müller. © Friedhelm Eyert

Derby, Premiere und Saisonstart – die Gruppenligafußballer der SG Neuenstein und der SG Aulatal fiebern dem kommenden Samstag entgegen, wenn die beiden Teams in Mühlbach aufeinander treffen. Anstoß: 17 Uhr.

Neuenstein – Im Neuensteiner Ortsteil Mühlbach wird an diesem Tag ein neues Kapitel regionale Sportgeschichte geschrieben. Denn die Partie der SG Neuenstein ist im doppelten Sinne eine Premiere.

Denn erstens ist es der erste Auftritt der Senkrechtstarter aus dem Geistal in der höchsten Liga der Region, zum Zweiten ist es das erste Punktspiel zwischen den beiden Spielgemeinschaften, die beide unterhalb des Eisenbergs liegen, überhaupt. Im Ligabetrieb ist man sich noch nie begegnet. Im Pokal gab es im Juli ‘21 ein 3:1 für die SGN. In diesem Jahr bestritten die beiden Teams in der Wintervorbereitung ein Testspiel auf Kunstrasen in Heenes, das 2:2 endete. Torschützen waren damals Lennard Skrabal und Dennis Galbas für die SGN, Aulatals Tore schoss beide Nils Fischer.

Bei den Gastgebern ist die Vorfreude vor dem Auftakt groß. „Wir haben vier Jahre auf die Gruppenliga hingearbeitet“, sagt Christian Pfeiffer, der auf eine große Kulisse hofft. „Wir wollen es einfach auch genießen, dass wir jetzt diese Klasse spielen dürfen.“

Neuensteins Erfolgstrainer weiß, dass die kommende Serie nicht leicht werden wird. „Als Aufsteiger hast du es brutal schwer. Die Liga ist ein Haifischbecken. Es kann erneut bis zu fünf Direktabsteiger geben, kommt darauf an, wie viele aus der Verbandsliga runterkommen. Für uns heißt das – jedes Spiel ein Endspiel.“ Pfeiffer hat für die Gruppenliga einen 20-köpfigen Kader gebildet. Wer am Samstag in die Startelf kommt, darüber wird er sich erst am Freitag den Kopf zerbrechen. „Fakt ist, dass sich alle in der Vorbereitung richtig reingehängt haben“, lobt er den Kampfeswillen der Mannschaft. Gegner Aulatal hat er im Übrigen zusammen mit seiner gesamten Mannschaft bei der Pokalniederlage in Niederaula vor eineinhalb Wochen beobachten können. Der Trainer warnt vor falschen Einschätzungen. „Die werden bei uns ´ne ganze Ecke stärker auftreten“, weiß Pfeiffer.

Beim Derbygegner war der Ärger über die Niederlage schnell verfolgen. Der Pokal sei nur ein Zubrot, wie Trainer Martin Friedrich bemerkte. Das Team hatte am Wochenende einen Test in Neukirchen mit 3:1 gewonnen. „Wobei aber nur sechs Spieler aus dem Kader der Ersten dabei waren“, so der Aulataler Coach. Nicht dabei war auch Torjäger Luca Eckhardt, der noch einige Wochen brauchen wird, ehe er voll belastbar ist. Dafür könnte aber der ein- oder andere Zugang in die Startelf rücken – der Kader ist breiter geworden, der Kampf um die Stammplätze hat gewonnen. Auf keinen Fall wird er Neuenstein unterschätzen. „Die haben sich in den vergangenen Jahren gut entwickelt. Und es wäre schön, wenn sie drinbleiben würden, ganz allein auch wegen des Derbys.“

Neuenstein gegen Aulatal ist aber nicht direkt das erste Spiel. Die Eröffnungspartie findet bereits am Freitag zwischen Verbandsliga-Absteiger Johannesberg und der SG Kerzell statt. (Hartmut Wenzel)