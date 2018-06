Auf dem Mountainbike: Sieg für Mountainbiker Max Feger in Bilstein

Melsungen. Sieg für Max Feger: Der Mountainbiker (MT Melsungen/Focus Rapiro Racing) hat beim SKS Bilstein Bike-Marathon über die Langdistanz von 105 Kilometern mit 2700 Höhenmetern gewonnen.

Vor zehn Jahren beendete ich hier eines meiner ersten Mountainbike-Rennen mit dem Ziel, einmal dort ganz oben zu stehen. Heute habe ich es geschafft, was für ein super Gefühl“, wird Feger in einer Pressemitteilung zitiert.

Ebenfalls gut in Form ist MT-Ass Kevin Vogel. Bei der 6. Etappe des Interstuhlcups in baden-württembergischen Empfingen landete der Fahrer des Regio Teams auf dem Podium. Diesmal musste er sich allerdings beim ABC-Klasse-Kriterium über 78 Kilometer nach 1:55 Stunden mit dem dritten Rang im Schlusssprint zufriedengeben.

Auch Mirco Holzhauer ist gut drauf. Nach seinem Sieg in Immenhausen vom Vorwochenende trat der Melsunger zum schweren und stark besetzten Rennen in Magdeburg an. Der Kurs ging über enge Wege mit Kopfsteinpflaster und verlangte den Fahrern alles ab. Nach ständigem Tempowechsel und Attacken wurde Holzhauer im Sprint Zehnter.