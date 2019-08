Weniger Teilnehmer als im Vorjahr: 400 Radsportler in Zierenberg

Bike-Marathon findet bei guten Bedingungen statt

Gewinner der Königsdisziplin: Der gebürtige Magdeburger Peter Hermann gewann in diesem Jahr die 84-Kilometer-Distanz.

Zierenberg – Einen beeindruckenden Radsporttag erlebte Zierenberg am Sonntag beim 20. Bike-Marathon „Rund um Zierenberg“. Bei guten Bedingungen gingen mit rund 400 Teilnehmern weniger Sportler an den Start als im Vorjahr, etwa die Hälfte von ihnen trat über die 28-Kilometer-Distanz an.