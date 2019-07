Finale des Mountainbike Hessencups steigt am 18. August in Grüsen

Grüsen - Am 18. August fällt in Grüsen am Sportplatz der Startschuss zum Finale des Mountainbike-Hessencups – und dafür wurde eine drei Kilometer lange Strecke angelegt.

Eine Mischung aus knackigen Anstiegen, kurzen Sprüngen und technischen Passagen auf Holz- und Steinhindernissen. Die ersten Planungen fanden bereits im September 2015, gemeinsam mit einem Architekten, statt.

„Damals aber noch nicht mit dem Hintergedanken, darauf mal einen Wettkampf ausrichten zu können“, sagt Tobias Schmidtmann, Mountainbiker des EGF Bunstruth-Racing-Teams und fügt an: „Wir wollten gern eine Trainingsstrecke für uns haben, die wir auch gleichzeitig für die Jugendarbeit nutzen können.“

Nachdem die Baubehörde, der Naturschutz, die Jagdgenossenschaft und die Wasserbehörde mit im Boot waren, rollten im Mai 2016 die ersten Bagger an. „Für die bis zu drei Meter hohen Hügel wurde einiges an Erde benötigt“, sagt Schmidtmann. In Zusammenarbeit mit der Firma Mütze wurden daher über 50 LKW-Ladungen Erde angeliefert. Die anfallenden Baggerarbeiten wurden dann von den beiden Vereinsmitgliedern Dieter Forster und Carsten Vöhl ausgeführt. Und danach ging es an das Bauen der Trails „Wir haben das alles allein auf die Beine gestellt“, sagt Schmidtmann. Das gesamte Radsportteam half mit und dabei mussten natürlich alle Vorgaben berücksichtigt werden. „Wir haben beispielsweise Anweisungen bekommen, wo die Hügel platziert sein müssen und wie hoch sie höchstens sein dürfen.“

Aber die Arbeit hat sich gelohnt: „Die Jugend läuft uns mittlerweile die Bude ein“, sagt Schmidtmann. Zwischen 15 bis 20 Kinder ab acht Jahren besuchen donnerstags ab 17 Uhr das Training, das von Florian Gaul, Maik Gaube, Werner Boucsein, Christoph Klattner, Christopher Limbert und Tobias Schmidtmann im Wechsel geleitet wird. Und die Kinder starten sogar schon bei Wettkämpfen, unter anderem eben auch beim Hessencup.

Für den ging es dann Anfang 2019 in die Planung für einen zweiten Teilabschnitt, da die Ausrichter des Hessencups auf der Suche nach einem Veranstalter für das Finale waren. Und dafür bot sich der SSV Bunstruth an. „Die Strecke wurde dann bis in ein Wäldchen verlängert. Dabei hat uns auch die Stadt unterstützt“, sagt Schmidtmann. Außerdem wurden die Hügel nachpräpariert, manche Abschnitte entschärft, oder andere Teilstücke schwieriger gestaltet. Außerdem kam ein neues Steinfeld hinzu, es wurden Holzhindernisse integriert und Steilkurven eingebaut.

„Mittlerweile haben wir auf die drei Jahre gesehen über 500 Stunden für den Streckenbau investiert“, sagt Schmidtmann, der hofft, auch in Zukunft Wettkämpfe in Grüsen ausrichten zu können. „Es wäre schön, wenn sich der Hessencup etabliert und wir vielleicht sogar einen Marathon in der Bunstruth starten können.

Für den Wettkampf in drei Wochen sind die Arbeiten größtenteils abgeschlossen. „Wir sind bereit und warten darauf, dass es endlich los geht.“ Doch danach muss auch noch einmal angepackt werden: „Die Ausgleichsmaßnahmen stehen noch an, das gehen wir im Herbst an.“