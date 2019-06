Sohn und Berlitz Vize-Meister im Zeitfahren

Stadtallendorf – Bei den Hessenmeisterschaften im Einzelzeitfahren in Stadtallendorf fuhr das Regio Team der MT Melsungen vier Podiumsplätze ein.

Philipp Sohn konnte die in ihn gesetzten Erwartungen als starke Zeitfahrer in der Eliteklasse voll erfüllen. Er musste sich als hessischer Vize-Meister in dem Rennen über 27 Kilometern nur Tobias Eise (TGV Schotten) geschlagen geben. Vorjahres-Vize Hans Hutschenreuter kam nicht über den achten Rang hinaus.

Eiko Berlitz wurde in der Klasse U23 ebenfalls Zweiter. Nach seinem Titelgewinn 2018 war diesmal Anton Scheuermann (RSG Frankfurt) schneller. Titelverteidiger Axel Hauschke, der seinen vierten Senioren-Titel beim Straßenrennen in Bann geholt hatte, musste sich als Dritter Heiko Katzler (RSV Bad Hersfeld) und Tjard Kopka (OEC Frankfurt) geschlagen geben. Mirco Holzhauer konnte in dieser Klasse als Fünfter seine aufsteigende Form bestätigen.

Eine große Überraschung gelang Christina Mittelbach, die als Neueinsteigerin gleich den dritten Platz belegte. Mit Lea Klawe (4.), Sarah Trapp (5.) und Sophie Jahnecke (7.) als Vierte, Fünfte und Siebte fuhr das MT-Damenteam ein tolles Mannschaftsergebnis heraus.

Weitere Ergebnisse, Schüler, U 15: 6. Julian Hippmann, U 13: 9. Joshua Sandrock, 14. Jan Hippmann, 16. Benjamin Schatz; U 17: 8. Alexander Hart, 10. Kevin Lischka, 12. Noah Schatz.