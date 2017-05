BMX in Ahnatal: Hohes Tempo und weite Sprünge

+ Spektakuläre Sprünge: In der Ahnataler BMX-Arena zeigen die Fahrer ihr Können. Foto: Schachtschneider

Ahnatal. Schnelle Rennen, spektakuläre Flugeinlagen und packende Schlusssprints – 1228 Sportler aus fünf Nationen stellten an zwei Wettkampftagen beim Drei-Nationen-Cup der BMX-Fahrer in der Ahnataler Arena unter Beweis, dass ihr Sport einiges zu bieten an. Neben Punkten für die Rennserie Drei-Nationen-Cup der Länder Deutschland, Belgien und der Niederlande ging es in einem internationalen Rennen um Qualifikationspunkte für die internationalen Turniere sowie perspektivisch bereits für die Olympia-Qualifikation 2020.