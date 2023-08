Im Interview: Radrennfahrer Nils Politt zur Deutschland Tour

Von: Lea-Sophie Mollus

Noch im Bora-hansgrohe-Dress: Radrennfahrer Nils Politt, der auch bei der Deutschland Tour an den Start geht. © David Pintens/dpa

Nils Politt ist bei der Deutschland Tour am Start. 2021 holte er den Gesamtsieg. So schätzt er seine Chancen für dieses Jahr ein. Ein Interview.

732 Kilometer verteilt auf fünf Renntage: Das sind die Eckdaten der Deutschland Tour, die Mittwoch beginnt. Nach dem Prolog im saarländischen St. Wendel und der ersten Etappe, die am Donnerstag ebenfalls dort startet und bis nach Merzig führt, kommen die Radprofis am Freitag nach Kassel. Dann geht es vom Friedrichsplatz aus weiter mit Etappe zwei.

Dabei sein wird unter anderen der deutsche Radrennfahrer Nils Politt. Wir haben mit ihm gesprochen.

Herr Politt, Sie sind Deutscher Meister im Einzelzeitfahren, gewannen 2021 die zwölfte Etappe der Tour de France und im selben Jahr die Gesamtwertung der Deutschland Tour. Was ist für Sie der größte Erfolg?

Auf jeden Fall der Etappensieg. Die Tour de France ist das größte Radrennen der Welt. Dort eine Etappe zu gewinnen, ist etwas ganz Besonderes.

Der Plan für das Rennen war aber eigentlich ein anderer, richtig?

Ja. Peter Sagan ist kurzfristig ausgestiegen, weil er gestürzt war und dann Knieprobleme hatte. Somit hat sich für unser Team die komplette Etappe geändert. Eigentlich sollte ich als Helfer agieren, habe dann aber meine freie Fahrt bekommen. Die habe ich natürlich genutzt und den Etappensieg eingefahren.

Was ist Ihr Spezialgebiet?

Die Frühjahrsklassiker mit der Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix. Dort habe ich mich schon bewiesen – bei Roubaix zum Beispiel mit einem zweiten Platz. Ich bin bei fast jedem belgischen Eintagesrennen schon unter die ersten Zehn gefahren.

Nun zur Deutschland Tour: 2021 waren Sie Gesamtsieger. Und 2022?

Das weiß ich gar nicht genau, ich glaube um Platz 60 herum. 2022 war die schwerste Austragung in der Geschichte des Rennens. Da sind wir den Schauinsland im Schwarzwald hochgefahren (Anm. d. Red.: 1283,9 Meter), das war einfach zu schwer für mich.

Wie schätzen Sie diesmal Ihre Chancen ein?

Dieses Jahr sollte mir die Strecke wieder etwas besser liegen. Zwar geht es nach Winterberg hoch, aber das sind Berge, die ich eventuell noch meistern kann. Allerdings ist es die erste Rundfahrt seit der Tour de France. Ich denke, meine Form ist nicht schlecht, aber ich muss gucken, wie sich die Beine anfühlen. Und dann schaue ich von Tag zu Tag.

Die zweite Etappe, die in Kassel startet, gilt laut Veranstalter mit dem längsten Tagesabschnitt und den meisten Höhenmetern als Superlative. Haben Sie Respekt davor?

Gerade mit dem Schlussanstieg ist diese Etappe ganz speziell und hart für uns Fahrer. Das ist auf jeden Fall die Etappe, die ich überleben muss. Ich denke, da wird auch die Gesamtwertung entschieden.

Welchen Stellenwert hat die Deutschland Tour in Ihrem Rennkalender?

Für mich als deutschen Radprofi einen extrem hohen. Wir können froh sein, dass es überhaupt noch Rennen in Deutschland gibt, daher sind die in meinem Kalender rot markiert. Da will ich die bestmögliche Leistung abrufen.

Wann und wie sind Sie eigentlich zum Radsport gekommen?

Ich war fünf Jahre alt, als ich mein erstes Rennrad bekommen habe. Meine ganze Familie ist früher schon im Radsport aktiv gewesen, daher wurde mir die Leidenschaft quasi in die Wiege gelegt. Die Entscheidung, auch damit anzufangen, fiel mir also ziemlich leicht – und bis heute habe ich sie nicht bereut.

Sie wechseln zum 1. Januar 2024 von Bora-hansgrohe zum UAE Team Emirates, starten dann im gleichen Dress wie der zweifache Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar. Warum der Wechsel?

UAE ist zurzeit eine der besten Mannschaften der Welt, vergleichbar mit Manchester City im Fußball. Sie haben sich sehr früh darum bemüht, mich zu verpflichten. Wir verfolgen die gleichen Ziele: dass ich wieder meine Freiheiten bei den Frühjahrsklassikern bekomme, aber auch als Helfer bei anderen Rennen starte.

Was sind Ihre nächsten Ziele?

Paris-Roubaix zu gewinnen, steht auf jeden Fall noch auf meiner Liste.

Zur Person Nils Politt (29) stammt aus Köln. Seine Profikarriere begann er 2016 beim UCI World Team Katusha, fuhr 2020 für die Israel Start-Up Nation und wechselte 2021 zu Bora-hansgrohe. Ab 2024 startet Politt für UAE Team Emirates. Der 29-Jährige ist verheiratet, hat zwei Kinder (zwei und vier Jahre alt) und lebt mit seiner Familie im nordrhein-westfälischen Hürth. (Lea-Sophie Mollus)