Kellerwald-Bikemarathon: Massaer ist der große Sieger

Gilserberg. Im zweiten Anlauf gelang ihm der große Wurf: Joris Massaer (Team 8 MTb Team) ist neuer Titelträger über die Königsdistanz von 127 Km beim 21. SKS-Kellerwald-Bikemarathons.

Vor zwei Jahren noch Zweiter, krönte sich der 36-jährige in 5:18:34 Stunden als erster Belgier überhaupt zum Hochland-Champion beim beliebten Frühjahrsklassiker der deutschen Mountainbike-Szene. Und verhinderte zugleich die Titelverteidigung von Vorjahressieger Peter Hermann (Team Centurion Vaude), diesmal Zweiter in 5:23:56.

+ Joris Massaer © Kasiewicz

Nach der zweiten von drei 40-Km-Runden mit fast 3000 Höhenmetern durch den Kellerwald noch in Sichtweite, musste Hermann in der finalen Schleife seinen Konkurrenten ziehen lassen. Auf dem Bronze-Rang folgte in 5:36:10 mit Jan-Frederik Finoulst ein weiterer Belgier. Als einzige Frau von 39 Athleten, die das Ziel an der Gilsberberger Hochlandhalle überquerten, bewältigte Verena Gempper (fahrrad24.de/bikronos) in 7:07:06 den anspruchsvollen Kurs über Jeust und Wüstegarten.

Über die 86-Km-Strecke dominierte der Sieger von 2016 und 2017 über 45 Km, Sascha Starker (Go Bike Service Racing Team) in 3:29:39 Stunden klar vor Kevin Nyssen (Team Firebike/3:33:07) und Markus Werner (Vogtland Bike/3:37:16). Der Malsfelder Max Feger (Focus Rapiro Racing), im Vorjahr noch Dritter, landete diesmal in 3:38:31 auf dem fünften Rang. Die Podestplätze bei den Frauen gingen an Karen Brouwer (KMC-Fruit MBT/ 4:07:34), Bianca Reitwießner (Team twenty.six/4:19:10) und Sarah Reiners (Focus Rapiro Racing/4:23:02).

Rene Hördemann obenauf

Die beste Platzierung der heimischen Mountainbiker gelang dem Spangenberger René Hördemann (Feistel Racing-Giant) als Sieger über die 45-Km-Distanz in 1:46:40 Stunden. „Das war die perfekte Vorbereitung auf die Deutschen Meisterschaften im Duathlon kommende Woche“, freute sich der für den KSV Baunatal startende Athlet. Erst auf den letzten 500 Meter entschied der Sieger das Duell mit Maxi Spahn (CIS Racing Team/1:46:48) für sich. Auf dem Bronze-Rang landete mit Steve Werner (RLG Gilserberg, Brotgarten Team/1:49:10) ein weiterer heimischer Sportler. Imponierend zudem der Auftritt von Thorsten Damm (Scott Fahrradladen Gudensberg) als Top-Athlet der Altersklasse M 3 in 1:52:17.

In 2017 noch Zweite, gelang Hannah Kölling (RC Endspurt Herford) bei den Frauen in 2:07:48 der Sprung nach ganz oben aufs Treppchen. Es folgten, mit Silber dekoriert, Mandy Platzdasch (Mtbc Wehrheim/2:09:11) und mit Bronze Elisabeth Kusche (ATBienen Hannover/2:25:37).

Vanessa Schmidt glänzt

Die drei Schnellsten der Schlossbergrunde über 26 Km blieben alle unter einer Stunde. Sieger Marian Kopfer (training-mit-köpfchen.de) gewann in 58:00 Minuten vor Markus Gerth (RSG Gießen Wieseck/59:05) und Daniel Pohl (Rohloff Speed Team/59:14). In der Frauenkonkurrenz glänzte Vanessa Schmidt (MSC Salzbödetal/1:11:55 Stunden) vor Philippa Mohr (MTB Schaumburg/1:19:17) sowie Katharina Damm (Scott Fahrradladen Gudensberg/1:20:34).

Über Podiumsränge in ihrer Altersklasse freuten sich auch Sebastian Stremme (Kellerwald Bikemarathon/1:22:14), Till Wurmbäck (Team Freddy/1:24:29), Marius Auer (Gilserberg/1:28:15) und Laura Naumann (Gilserberg/1:36:02). Ebenso im Rennen der Jugendlichen über 6 Km Marietta Ruppel (KBM/21:09 Minuten) und Felicitas Krutsch (Schwalmstadt/23:12) sowie über 3,5 Km Malte Ruppel (KBM/9:14).

Von Bernd Knauff