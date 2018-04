Kellerwald-Bikemarathon: Wer stoppt Vorjahressieger Peter Hermann?

Gezeichnet: Peter Hermann (Team Centurion Vaude) nach seinem Sieg über die Königsdistanz im Vorjahr in Gilserberg.

Gilserberg. Der Triumphator kehrt zurück: Vorjahressieger Peter Hermann (Team Centurion Vaude) hat sich bereits für die 21. Ausgabe des SKS-Kellerwald-Bikemarathons am Sonntag in Gilserberg gemeldet.

Im Hochland geht der 30-jährige Westfale mit guten Chancen an den Start, seinen Titel über die Königsdistanz von 127 Km zu verteidigen. Dabei hat er auf einer Einführungsrunde sowie dem dreimal zu fahrenden Rundkurs über Jeust, Wüstegarten und Hundskopf fast 3000 Höhenmeter zu bewältigen.

Freuen dürften sich besonders die heimischen Mountainbike-Anhänger über die erneute Teilnahme von Max Feger. Der 28-jährige, in Homberg geborene und in Malsfeld wohnhafte Athlet der MT Melsungen (Focus Rapiro Racing), Vorjahresdritter über 86 Km und Sieger in 2013 über die 45 Km-Strecke, gehört über die Mitteldistanz erneut zu den Sieganwärtern.

Sämtliche Rennen werden auf dem „Platz der Begegnung“ im Zentrum von Gilserberg gestartet. Los geht es um 9 Uhr mit den Rennen über 127 und 86 Km. Es folgt um 9.30 Uhr der Wettbewerb für die Teilnehmer an der 26-Km-Schlossbergrunde sowie für die Kinder der U7 (Jahrgang 2002 und jünger) über 0,75 Km. Um 10 Uhr ertönt der Startschuss für die 40-Km-Distanz, gefolgt von den Altersklassen der Jugendlichen der U13 (2006 und 2007) über 12 Km, U11 (2008 und 2009) über 6 Km sowie U9 (2010 und 2011) über 3,5 Km.

Trotz der zeitgleich ausgetragenen Mountainbike-Europameisterschaft im italienischen Spilimbergo (Friaul) erwarten die Veranstalter des überaus beliebten Frühjahrsklassikers wieder mehr als 700 Teilnehmer. „Die EM ist keine Konkurrenz für uns, erhöhen sich doch dadurch die Chancen für die vielen Athletinnen und Athleten aus der zweiten und dritten Reihe auf einen Podestplatz“, betont Orga-Chef Rainer Naumann. Zudem zählen die Ergebnisse für die Nutrixxion Marathon Trophy sowie die niederländische Rennserie Sebamed MTB Series. (zkv)