Kunstradfahren: Jonathan Detsch mit Bestleistung zum Sieg

Mörfelden/Ernsthausen - Gold für Jonathan Detsch und Bronze für das 4er-Team des RSV Ernsthausen:

Die Kunstradfahrer des Radsportvereins aus Ernsthausen waren nach vorausgegangener Qualifikation mit vier Starts bei den Hessischen Meisterschaften der Schülerinnen und Schüler in Mörfelden vertreten.

Im 1er Wettbewerb der Altersklasse U 15 sicherte sich der aus Simtshausen stammende Jonathan Detsch mit neuer persönlicher Bestleistung von 66,84 Punkten den ersten Platz und holte damit den Titel dieser Altersklasse nach Ernsthausen. Das bedeutet auch gleichzeitig die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft, die am 14. und 15, Juni in Frohnlach bei Coburg stattfindet.

Das 4er-Team der Schülerinnen U 15 mit Marie Engel, Mali Cronau, Finja Rüppel und Lucy Engel wurde mit 55,42 Punkten Dritter hinter den Mannschaften aus Mörfelden und Oppershofen. Das bedeutete für die vier nicht nur die Bronzemedaille, sondern auch neue Bestleistung und die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft.

Die 6er-Mannschaft der Schüler in der offenen Klasse aus Ernsthausen, bestehend aus den vier vorgenannten Mädels, sowie Mathis Koch und Jonathan Detsch, musste sich nach ihrer Darbietung mit dem fünften Platz zufrieden geben.

In der Altersgruppe der Schülerinnen U 11 reichte es für Milena Schmidt, als jüngste Starterin vom Ernsthäuser Verein am Ende zu Platz elf. Doch allein die Berechtigung zur Teilnahme an den Hessischen war für sie ein Erfolg. Eine Platzierung unter den ersten 15, das wünschen sich Sportler und Betreuer auch für die Deutsche Meisterschaft am 14. und 15. Juni.