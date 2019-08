Radrennen Nacht von Fuldabrück: Neue Strecke, schnelle Rennen

Vollgas: Beim Radrennen in Fuldabrück erwartet der Veranstalter in Bergshausen schnelle Fahrer.

Es geht wieder rund in Fuldabrück. Bei der Veranstaltung des Ausrichters RSC finden am Sonntag ab 10 Uhr in der 41. Nacht von Fuldabrück in Bergshausen die Entscheidungen in zwölf Klassen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Radevent.

Was ist diesmal besonders an der Nacht von Fuldabrück?

Der RSC Fuldabrück musste bei der Planung des Rennens von seiner ursprünglichen Strecke abweichen. Aufgrund von Baumaßnahmen wird das Rennen von Dennhausen nach Bergshausen verlegt – bleibt also in Fuldabrück. „Der Rundkurs ist 1,1 Kilometer lang und verspricht schnelle und spannende Rennen“, sagt Rüdiger Schmidt vom RSC Fuldabrück. Start und Ziel ist in der Straße Ostring – in Höhe der Feuerwehr. Alle ausgeschriebenen Rennen zählen zur Bezirksmeisterschaft des Bezirks Kassel.

Wie viele Fahrer gehen an den Start?

Bis zum ersten Anmeldeschluss haben sich bereits 170 Fahrer angemeldet. „Damit sind wir sehr zufrieden“, sagt Schmidt. Obwohl die Nacht von Fuldabrück in den Ferien stattfindet, starten 50 Fahrer in den Rennen der U11- bis U17-Klassen.

Wer sind die großen Favoriten?

Einige renommierte Fahrer sind in Fuldabrück am Start. In der Klasse Senioren 4 ist der mehrfache Deutsche Meister Gerhard Hack von der RSG Frankfurt dabei. Der Deutsche Vizemeister Louis Leidert startet in der U15. Weitere Favoriten in ihren Klassen sind Tom Köbernik (Buchholz, U17) und Angelo Kerkmann (Frankfurt, U19).

In welchen Klassen haben die heimischen Fahrer gute Chancen?

Natürlich sind viele Lokalmatadore in Bergshausen am Start – einigen ist der Sprung auf das Podest zuzutrauen. Dazu zählen in der U15 Karol Cebula (ZG Kassel), in der U17 Alexander Hart (MT Melsungen) sowie Maurice Gautier und Johann Vogt (beide ZG Kassel), bei den Frauen Jasmin Corso (ZG Kassel) und Yvonne Keldenich (MT Melsungen). Bei den Senioren 2 und 3 werden Mirco Holzhauer (MT Melsungen) und Viktor Slavik (RV 1899 Kassel) gute Chancen eingeräumt. In der Amateurklasse sind die meisten Nordhessen am Start – darunter auch Lukas Blumenstein, Leonid Eibach und Stefan Wunsch vom Ausrichter. Ein Sprung auf das Podest ist Max Feger (MT Melsungen) zuzutrauen. In der Klasse der stärksten Fahrer – der Elite Amateure – zählen Roman Kuntschik, Hans Hutschenreuter und Philipp Sohn (alle MT) zum Favoritenkreis.

Zeitplan: Sonntag: 10 Uhr: U11, U13; 10.50 Uhr: U15, U17, Elite FT und Elite Frauen; 12.30 Uhr: Jedermannrennen; 14.25 Uhr: Senioren 3, Senioren 4; 15.35 Uhr: Senioren 2, U19; 17.15 Uhr: Elite Amateure, Amateure