Radsport: Melsunger Hauschke und Berlitz sind Hessenmeister

Eisenberg/Stadtallendorf. Bei den Hessenmeisterschaften im Berg- und Einzelzeitfahren haben die Radsportler des Regio Teams der MT Melsungen zwei Titel durch Eiko Berlitz und Axel Hauschke im Einzelzeitfahren geholt.

Doch damit nicht genug: Es gab noch zweimal Silber für Hans Hutschenreuter (beide Disziplinen) sowie jeweils einmal Bronze am Berg durch Eiko Berlitz und Lea Klawe.

Das Bergzeitfahren fand auf der schwierigen, 5,1 Kilometer langen Strecke am Eisenberg im Knüll statt. Mit acht Radsportlern waren die Melsunger dort angetreten. In der Eliteklasse musste Hutschenreuter nur dem starken Till Drobisch (SSG Bensheim) den Vortritt lassen. Leonid Berlitz wurde Siebter. In der Klasse U 23 holte sich sein Bruder Eiko den dritten Platz hinter Niclas Zimmer (RSG Gießen/Wieseck) und Jan Schmöller (RSC Wiesbaden).

+ Erneut Hessenmeister: Axel Hauschke, Regio Team MT Melsungen, siegte in Stadtallendorf. © Thomas Laut/nh

Geheimtipp Lea Klawe erfüllte bei den Frauen voll die in sie gesetzten Erwartungen. Der Lohn für die starke Leistung am Eisenberg war die Bronzemedaille für die vom Triathlon kommende 18-jährige, die erst in dieser Saison zu den Melsunger Radsportlern gestoßen ist. Erfreulich auch die Leistungen der beiden jüngsten Melsunger, Till Steuber (U 17) und Julian Hippmann (U 15), die ebenso wie Axel Hauschke bei den Senioren Fünfte wurden.

Melsunger nutzen Vorteil

Waren am Eisenberg noch die „Bergflöhe“ im Vorteil, so konnte Hauschke seine ganze Stärke auf der Zeitfahrstrecke in Stadtallendorf ausspielen. 26:59 Minuten standen nach 20 km Zeitfahren für ihn zu Buche, was ihm bereits den zweiten Landestitel nach dem Straßenrennen in diesem Jahr in der Klasse Senioren 2 einbrachte.

Auch Eiko Berlitz war hier – mehr noch als am Eisenberg – in seinem Metier. In 38:21 Minuten über die 27-km-Strecke ließ er dem Zweitplatzierten Lukas Hüstebeck von der ZG Kassel keine Chance. Komplettiert wurde der Medaillenreigen für die MT durch die zweite Vizemeisterschaft von Hans Hutschenreuter in der Eliteklasse. Die Talente Till Steuber als Fünfter und Julian Hippmann als Neunter wussten ebenfalls zu überzeugen.