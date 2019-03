Roman Kuntschik siegt nach starker Teamleistung beim "Großen Benotti Straßenpreis"

Einen Saisoneinstand nach Maß feierte Roman Kuntschik als Sieger beim „Großen Benotti Straßenpreis“ in Esplingerode.

Im Elite-Rennen schloss der Top-Sprinter des Regio Teams der MT Melsungen das ab, was seine Teamkameraden für ihn auf dem acht Mal zu durchfahrenden Rundkurs vorbereitet hatten. Vom Spintzug der MT auf die Zielgerade gebracht setzte er sich mit mehreren Radlängen Vorsprung souverän durch.

Christian Herr und Heiko Berlitz hatten in der letzten Runde das Tempo hoch gehalten, um mögliche Vorstöße zu vereiteln. Die letzten 1000 Meter wurden von Hans Hutschenreuter eingeläutet, um dann 400 Meter vor dem Ziel das Zepter an Axel Hauschke weiter zu geben. „Das Team hat perfekt harmoniert“, freute sich der Routinier. Das bestätigen die weiteren Platzierungen mit Falk Hepprich (5.), Philipp Sohn (6.) und Hauschke selbst (9.) in den Top-Ten.

Bereits vor dem Finale hatten die sieben MT-Fahrer auf dem windanfälligen Kurs im Eisfeld das Feld kontrolliert. In einer Ausreißergruppe war Hutschenreuter dabei, so das diese nach zwei Runden wieder gestellt werden konnte.

Ein starkes Rennen fuhr Enrico Oglialoro bei den Amateuren, wo er im Sprint, den Leonid Berlitz für ihn anzog, auf dem sechsten Rang landete.

In der Schülerklasse M15 trumpfte HRV-Kaderathlet Julian Hippmann auf, war aber mit seinem siebten Platz nicht ganz zurfrieden. Der Grund: Nachdem er ständig an der Spitze des Feldes gefahren war, fehlten ihm im Finale die nötigen „Körner“.