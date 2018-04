Regio Team der MT Melsungen greift wieder an

Melsungen. Seit fünf Jahren ist das Regio-Team Teil der MT Melsungen. Traditionell wurde die neue Radsport-Mannschaft in den Räumlichkeiten der Kreissparkasse Schwalm-Eder in Melsungen vorgestellt.

Unter dem Motto „Rollt bei uns!“ stellte der Sportliche Leiter Dieter Vaupel das 19 Elite-Fahrer umfassende Team vor, das in der kommenden Saison die Top-Leistungen der Vorjahre bestätigen soll.

Der Kader

Wie im Jahr zuvor nehmen 19 Lizenzfahrer – aufgeteilt in A-, B- und C-Klasse – an Radrennen teil. Für Gründungsmitglied Falk Hepprich, der nun Vaupel als 2. Sportlichen Leiter unterstützt, und Stefan Arndt (Pause aus privaten Gründen) stießen mit Leon Löber und Marcel Bitter zwei ehrgeizige U 19-Fahrer in der C-Klasse neu zur Mannschaft. Bitter machte mit einem dritten Platz in seinem ersten Rennen in Breitenbach auf sich aufmerksam.

Angeführt wird das Team von Top-Mann Kevin Vogel (36. Platz in der deutschen Bestenliste). Der in Freiburg stationierte Bundeswehrsoldat ist ein Allrounder. Sein Markenzeichen: Die harten Attacken. Ihm zur Seite stehen in der A-Klasse Dauerbrenner Axel Hauschke, der seit 20 Jahren dem Kreis der Amateurelite angehört, Kletterspezialist Philipp Sohn, Sprinter Roman Kuntschik und Aufsteiger Aadyl Khatib. Auf dem Sprung dorthin sind die Talente Eiko Berlitz und Dennis Zülch. Beide starten erstmals in der B-Klasse. Mit Christian Herr stieg ein dritter Fahrer in die B-Klasse auf. „Wir haben eine gute Mischung aus starken arrivierten Fahrern und jungen aufstrebenden Leuten, die den Konkurrenzkampf weiter anheizen werden“, sagt Vaupel.

Die Bilanz

2017 hielt die MT ihr hohes Leistungsniveau bei bundesoffenen Rennen: Elf Siege, 14 zweite Plätze, achtmal Dritter sowie 153 Platzierungen und fünf Aufstiege – hinzukommen acht Bezirksmeistertitel. Herausragend der Sieg bei der Militäreuropameisterschaft durch Vogel, der auch Hessenmeister ist. Ebenso erfolgreich bei den Landesmeisterschaften war Hauschke, der zudem Deutschen Vizemeister am Berg wurde.

Die Ziele

In 2018 präsentiert sich Regio Team in starker Frühform. Vogel wurde Zweiter beim „Interstuhl Cup“, Kuntschik gewann vor zwei weiteren Teamkollegen beim Rohloff-Cup und fuhr auf einen zweiten Rang in Duisburg. „Wir wollen wieder angreifen und unseren erfolgreichen Weg fortführen“, betont Vaupel.

Im Vordergrund steht die Verteidigung der Landesmeistertitel, zu denen weitere Erfolge bei Rennen mit professionellen Teams hinzukommen sollen. „Es gibt für uns keinen Saisonhöhepunkt“, erklärt Hauschke. „Aber natürlich wollen wir gerade bei den Rennen in der Regionen vordere Platzierungen erreichen“, ergänzt Sohn. Gemeint sind etwa die Nordhessenrundfahrt „Drei Tage ohne Panne“ und „Die Nacht von Fuldabrück“.

Insbesondere Kuntschik, der seit seinen zwölf Siegen 2012 nicht mehr an seine Topform anknüpfen konnte, will ganz vorne mitmischen. Neben den leistungsorientierten Zielen steht die Entwicklung der Talente sowie das Heranführen von Schülern und Jugendlichen an den Leistungssport.

Die Zukunft

Seit zwölf Jahren besteht das Regio-Team mit dem Ziel, die besten Radfahrer Nordhessens und Südniedersachsens zusammenzuführen und den Radsport durch das Einfahren von Spitzenplatzierungen bekannter zu machen. Auch ein kleines Team mit Frauen ist im Aufbau. Perspektivisch soll der Leistungssport im Fokus stehen, aber auch der Breiten- und Nachwuchssport gefördert werden. Dafür zuständig ist der 73-jährige Jugendtrainer Roland Wex, der nach dreijähriger Aufbauarbeit erste Erfolge auf Bezirksebene mit seinen 14 MT-Sprösslingen, die jüngsten im Alter von neun Jahren, feiern konnte.