Sören Nissen ist beim Kellerwald-Bikemarathon  erfolgreich zurück

So sieht der Sieger aus: Sören Nissen (Team Stevens) gewann den 22. SKS-Kellerwald-Bikemarathon.

Eine triumphale Rückkehr nach zwei Jahren Abstinenz feierte der nun für Luxemburg startende Däne Sören Nissen (Team Stevens) beim 22. SKS-Kellerwald-Bikemarathon in Gilserberg. Zwischen 2014 und 2016 bereits dreimal in Folge siegreich, gelang dem 35-jährigen damit der vierte Erfolg über die Königsdistanz von 127 Km durch den Kellerwald mit fast 3000 Höhenmetern in 5:04:32 Stunden.

„Das hat heute super geklappt, ich komme im nächsten Jahr gern wieder“, freute sich der mehrfache Landesmeister über seinen Erfolg. Lange Zeit mit dem Luxemburger gemeinsam fahrend musste Vorjahressieger Joris Massaer (Team8s MTb team) in der dritten Runde abreißen lassen. Was dennoch zum zweiten Rang in 5:08:31 genügte. Nur 32 Sekunden hinter dem Belgier folgte mit Peter Hermann (Team Firebike) der Sieger von 2017.

Mit Florian Schweter (RSV Gütersloh) strahlte ein neues Gesicht nach der Zieldurchfahrt der 86 Km Mittelstrecke über seinen Triumph in 3:29:46 Stunden. In seinem Windschatten folgte acht Sekunden später Jorgen Flion (Individueel), Rick Steffen (Team Firebike) in 3:31:07 sowie die Schnellsten der Frauen mit Daniela Schütt (Sport-Treff 2.0) 4:15:35, Selma Trommer (SV Einruhr) 4:21:02 und Milena Stafunsky (EGF Bunstruth) 4:36:53.

Der Walldorfer Tobias Kurz (Sport-Treff 2.) überquerte als Erster der 45 Km-Kurzstrecke die Ziellinie in 1:40:33 Stunden. In Sichtweite dahinter Erik Büchele (AMC Rodheim Bieber) 1:40:49 und Patrick Wolf (Mühlhausen) 1:41:16. Mit Hans Hutschenreuter (MT) 1:43:58 überraschte ein heimischer Starter als Sechster sowie Dritter der Senioren I. Bei den Frauen wiederholte Hannah Kölling (RC Herford) in 2:01:50 ihren Vorjahressieg. Silber ging an Katharina Kurz (Sport-Treff 20) 2:02:12 vor Jasmin Corso (Solling Racing Team) 2:12:06.

Auch über die Schlossbergrunde von 26 Km lag mit Marian Kopfer (training-mit-koepfchen.de) in 58:33 Minuten der Beste aus 2018 ganz vorn. Es folgten der Vorjahreszweiter Markus Gerth (RSG Gießen & Wieseck) in 58:59 sowie Lukas Hummel (TGV Schotten) in 1:00:05 Stunden. Nur drei Sekunden dahinter platzierte sich mit Vanessa Schmidt (Specialized Racing XC) die Beste der Frauen. Ihr folgten Natascha Fischer (RSC Grünberg) 1:16:35 sowie Karolina Buhrke (MSV Essen-Steele) 1:18:07.

Weitere Sieger:

9,5 Km: Jannes Stalb (EGF Bunstruth) 27:48 Minuten, Lola Kuypers 38:45). 6,7 Km: Ben Jandrey (RC Schmitter) 21:1,. Annika Pohl (Rohloff-Speed) 29:01. 3,8 Km: Anton Brechmacher (KSV Baunatal) 12:59, Mascha Ruppel (Team Kellerwald-Bikemarathon.de) 15:07.

VON BERND KNAUFF