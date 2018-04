Tour d'Energie: 2987 Radsportler im Ziel in Göttingen

Göttingen. Von 3031 gestarteten Hobby-Radsportlern erreichten bei der Tour d'Energie 2987 das Ziel.

Als Petrus am Sonntagabend seine Schleusen beim ausgiebigen Gewitter über Südniedersachsen öffnete, da lagen die meisten Radsportler der Tour d’Energie schon auf dem Sofa und erholten sich von den Strapazen. 3031 Hobbysportler hatten die beiden Rundkurse in Angriff genommen und 2987 Fahrer waren tatsächlich im Ziel in Göttingen angekommen.

Auch Hardy Grüne war mal wieder dabei. Der führende Autor von Fußballbüchern ist seit langer Zeit Radsportenthusiast, startet im Mai beim Radrennen „End to End“ in Großbritannien über 1600 Kilometer. Eine vergleichsweise geringen Distanz – zumindest für Grüne. Denn 2011 bei der Tour d’Afrique standen 12 000 Kilometer auf dem Tourplan, 2014 bei „The Andes Trail“ in Südamerika sogar 14 000 Kilometer. Über die 100 Kilometer am Sonntag erreichte Hardy Grüne in 3:17:32 Stunden auf Platz 1105 das Ziel. (raw)Foto: Jelinek/gsd