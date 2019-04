Tour d'Energie: Dem Rekordjahr auf der Spur

Göttingen – Um einmal sofort im Bild zu bleiben: Die Organisatoren der Tour d’ Energie 2019 sind derzeit ihrem eigenen Rekordjahr 2016 hart auf der Spur.

Bei der Pressekonferenz am Donnerstag berichtete Daniel Koch von der Göttinger Sport- und Freizeitgesellschaft (GoeSF), dass es nach dem gegenwärtigen Stand knapp 3500 Anmeldungen für das beliebte Rasportereignis in und um Göttingen gibt, das am 28. April (Sonntag) ausgetragen wird. Vor drei Jahren hatten 3747 TeilnehmerInnen für die Rundfahrt durch den westlichen Teil des Landkreises Göttingen gemeldet.

„Wir sind derzeit gut im Rennen“, sponn Koch den Faden weiter und rief noch einmal die Starterzahlen der vergangenen Jahre ins Gedächtnis. 2017 waren 3445 Fahrerinnen und Fahrer dabei, 2018 ging die Zahl auf 3293 zurück. Aber: Vor einem Jahr gab es mit rund 3000 „die höchste Finisher-Quote“, so Koch weiter. Also Teilnehmer, die auch ins Ziel kamen. Eine „Outdoor“-Veranstaltung wie die Tour d’Energie stehe eben immer auch unter dem Wetter-Einfluss. Koch: „Die rund 3500 Anmeldungen sind ein guter Wert.“

Darunter sind aus südniedersächsischer Sicht dies die bekanntesten Namen:

. Naima Diesner (Miss Göttingen, Vize Miss Hessen sowie Freundin von BG Göttingen-Fitnesscoach Domenik Theodorou) startet sonst in der Rennrad-Bundesliga, war 2018 15. im Einzelzeitfahren bei den deutschen Meisterschaften.

. Frieder Uflacker, Göttinger Radsport-„Urgestein“ mit Topplatzierungen bei Lizenzrennen.

. Yannick Sinske mit Tuspo Weende-Vergangenheit, Landesmeister 2018, Starter bei den deutschen Meisterschaften der Rad-Profis.

Apropos Rad-Profis: Da passt die Göttinger „TdE“ (erste Auflage 2005) doch prima rein, wenn Ende August auch die „Deutschland-Tour“ kurz in Göttingen Station macht – eine kleine Radsport-Hausse in der Uni-Stadt.

Und die Strecken bei der „TdE“? Sind gleich geblieben, so Jörn Lührs und Jonas Stechmann von der GoeSF. Es gibt natürlich wieder die 45-km-Strecke (Bestzeit 1:06 Stunde) mit 450 Meter Höhenunterschied und zirka 1550 Startern und die 100-km-Strecke (Bestzeit 2:23 Stunden) mit 900 Meter Höhenunterschied und rund 1900 Startern.

Wie gehabt gehört die „TdE“ zur „Gö-Challenge“ mit dem Frühjahrs-Volkslauf (19. Mai), dem Jedermann-Zeitschwimmen (22. Juni), dem Goldmann & Huntgeburth-Flachzeitfahren (23. Juni), dem Altstadtlauf (3. Juli) und dem Stadtwerke-Volkstriathlon (25. August). Start ist um 10.25 und 10.50 Uhr auf dem Schützenplatz. Ziel ist wieder auf der Bürgerstraße. haz/gsd-nh